Az önce deprem nerede oldu son dakika 2023? Ölü yaralı var mı? Kaç bina yıkıldı? AFAD- KANDİLLİ en son deprem ne zaman oldu? Hatay deprem videosu korkuttu!
Son dakika... Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.07'de de Samandağ merkezli 5,8'lik bir deprem daha oldu. Öte yandan 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Peki Ölü yaralı var mı? Kaç bina yıkıldı? İşte son dakika gelişmenin detayları...
20.02.2023 20:37 - Son Güncelleme: 20.02.2023 21:09
"HASARLI YAPILARA GİRMEYİN"
Deprem sonrası AFAD'dan 'önemli' koduyla bir uyarı yayımlandı.
Yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin" ifadelerine yer verildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan da yaptığı açıklamada, ''Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor.'' ifadelerini kullandı.