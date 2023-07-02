Ayın 5'ine dikkat! Temmuz'da turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu! Şans, bolluk ve bereket içinde yüzeceksiniz

Temmuz ayında şanslı olacak 3 burç belirlendi. Bu ay bazı hareketliliklerle birlikte bazı burçlar aşk, para veya kariyer konularında şanslı olacak. Bazı burçlar Temmuz ayında maddi konularda kendini büyük bir güvende hissedecek. Peki, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte cevabı!