Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı: 36-37-38-39-40-41-42-43...
Ayaklarınızın boyutu ne kadar yaşayacağınızı açıklıyor! Bilim insanları ölçüleri paylaştı. Yapılan yeni araştırmada ilginç bir ilişki keşfedildi. Ayak numarası ile insan ömrü arasında bir bağlantı bulundu. Yapılan çalışmada ayak numarasının insan ömrünü etkilediği ortaya konuldu. Araştırmacılar, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubunu inceleyerek ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki ilişkiyi analiz etti. Elde edilen sonuçlar, ayak numarasının insanların yaşam sürelerini etkileyebileceği yönünde önemli bir bulguyu gösterdi. 36-37-38-39-40-41-42-43 numara ayaklar...
21.07.2023 16:14 - Son Güncelleme: 21.07.2023 16:14
36-37-38-39-40-41-42-43 numaralı ayağı olanlar dikkat! Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi. Araştırmada, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubu üzerinde detaylı analizler yapıldı. Katılımcıların ayak numaraları ile yaşam süreleri arasındaki ilişki incelenerek veriler değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcıydı. İşte detaylar...