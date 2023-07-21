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Haberler Trend Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

Ayaklarınızın boyutu ne kadar yaşayacağınızı açıklıyor! Bilim insanları ölçüleri paylaştı. Yapılan yeni araştırmada ilginç bir ilişki keşfedildi. Ayak numarası ile insan ömrü arasında bir bağlantı bulundu. Yapılan çalışmada ayak numarasının insan ömrünü etkilediği ortaya konuldu. Araştırmacılar, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubunu inceleyerek ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki ilişkiyi analiz etti. Elde edilen sonuçlar, ayak numarasının insanların yaşam sürelerini etkileyebileceği yönünde önemli bir bulguyu gösterdi. 36-37-38-39-40-41-42-43 numara ayaklar...

21.07.2023 16:14 - Son Güncelleme: 21.07.2023 16:14
Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

36-37-38-39-40-41-42-43 numaralı ayağı olanlar dikkat! Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi. Araştırmada, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubu üzerinde detaylı analizler yapıldı. Katılımcıların ayak numaraları ile yaşam süreleri arasındaki ilişki incelenerek veriler değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcıydı. İşte detaylar...

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Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

Ayak ölçüsü ile yaşam süresi arasında ilginç bağlantı! Hangi ayak ölçüsü daha uzun yaşamı işaret ediyor, hangisi erken ölüm riski taşıyor ortaya çıktı.

Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

Deney, iki yıl boyunca sürdü ve elde edilen bulgular şunlardır:

Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

38 beden ayak ölçüsüne sahip kadınlar daha uzun yaşama eğilimlidir - 88 ila 90 yaşlarına kadar.

Ayak numarasıyla yaşam süresi arasında bağlantı keşfedildi! En uzun ömre sahip ayak numarası açıklandı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

Ancak, 35 ve 42 beden arasına sahip olanlar tam tersine erken ölüm riski taşırlar. Bu gruptaki kadınların çoğu genellikle 65 yaşından önce yaşamlarını yitirir.

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