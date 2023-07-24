Ayak numarası ve uzun ömür arasındaki ilginç ilişki! O ayak numarası en uzun ömürlü çıktı: 37-38-39-40-41-42-43...
Ayak numarası ile yaşam süresi arasında ilginç ilişki keşfedildi! Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, ayak numarası ile insan ömrü arasında ilginç bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubunu inceleyen araştırmacılar, ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki ilişkiyi analiz ettiler. Elde edilen sonuçlar, ayak numarasının insanların yaşam sürelerini etkileyebileceği yönünde önemli bir bulguyu gösterdi. İşte detaylar...
24.07.2023 18:47 - Son Güncelleme: 24.07.2023 18:53
Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi. Araştırmada, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubu üzerinde detaylı analizler yapıldı. Katılımcıların ayak numaraları ile yaşam süreleri arasındaki ilişki incelenerek veriler değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcıydı. 37-38-39-40-41-42-43 numaralı ayaklar...
Araştırmaya göre, o ayak numarasına sahip olanlar, diğerlerine göre daha uzun bir yaşam süresine sahip olma eğiliminde.