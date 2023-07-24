Ayak numarası ve uzun ömür arasındaki ilginç ilişki! O ayak numarası en uzun ömürlü çıktı: 37-38-39-40-41-42-43...

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi. Araştırmada, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubu üzerinde detaylı analizler yapıldı. Katılımcıların ayak numaraları ile yaşam süreleri arasındaki ilişki incelenerek veriler değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcıydı. 37-38-39-40-41-42-43 numaralı ayaklar...