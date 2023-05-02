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Ay'a çıkan ilk insanın 54 yıldır sakladığı BÜYÜK SIR! Ölümünden hemen sonra ortaya çıktı! Meğer o çantanın içinde...

Ay'a ayak basan ilk insan Neil Armstrong, 1969 yılında gerçekleştirdiği "Apollo 11" uçuşu sırasında kullanılan ve Ay yüzeyinde bırakılması planlanan gereçleri evine getirerek saklamıştı. Bu olay uzun yıllar boyunca bir sır olarak kaldı ve 2012 yılında Armstrong'un eşi Carol Armstrong'un keşfiyle gün yüzüne çıktı.

02.05.2023 16:14 - Son Güncelleme: 02.05.2023 16:14
Ay’a çıkan ilk insanın 54 yıldır sakladığı BÜYÜK SIR! Ölümünden hemen sonra ortaya çıktı! Meğer o çantanın içinde...

Neil Armstrong'un gizem dolu çantası, Ay'a ayak basışının tarihi açısından büyük bir öneme sahip. Bu eşyalar, Ay yolculuğunun unutulmaz anılarını yaşatmak için özenle saklanıyor ve uzay araştırmaları tarihindeki yerini koruyor.

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Ay’a çıkan ilk insanın 54 yıldır sakladığı BÜYÜK SIR! Ölümünden hemen sonra ortaya çıktı! Meğer o çantanın içinde...

Bu olay uzun yıllar boyunca bir sır olarak kaldı ve 2012 yılında Armstrong'un eşi Carol Armstrong'un keşfiyle gün yüzüne çıktı.

Ay’a çıkan ilk insanın 54 yıldır sakladığı BÜYÜK SIR! Ölümünden hemen sonra ortaya çıktı! Meğer o çantanın içinde...

"McDivitt Çantası" adı verilen bu çantada, Ay'a inişi görüntüleyen kamera ve objektifi, uzay modülünün bazı iç parçaları, kablolar, astronot miğferinin kopçaları, Armstrong'un dar kabinde uyumak için kendisini bağladığı kancalı kablo ve kırılmayan ayna gibi birçok araç ve gereç yer alıyordu.

Ay’a çıkan ilk insanın 54 yıldır sakladığı BÜYÜK SIR! Ölümünden hemen sonra ortaya çıktı! Meğer o çantanın içinde...

NASA'nın açıklamalarına göre, bu eşyalar Ay yüzeyinde bırakılması planlanmıştı ve her uçuşta kullanılan ve atılan onlarca parçadan sadece birkaçıydı.

Ay’a çıkan ilk insanın 54 yıldır sakladığı BÜYÜK SIR! Ölümünden hemen sonra ortaya çıktı! Meğer o çantanın içinde...

Neil Armstrong'un gizli dolabında keşfedilen bu çanta, Ulusal Hava ve Uzay Müzesi müdürü Allan Needell ve ekibi tarafından 6 ay boyunca incelendi ve araç gereçlerin dökümü yapıldıktan sonra müzede sergilenmeye başlandı.

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