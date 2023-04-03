RAMAZAN İMSAKİYE
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Ay yüzeyinde gizemli keşif gerçekleşti! Bilim insanları şaşkın! Cam boncukların içinde tam 1 trilyon kadar...

Ay, uzay keşifleri ve uzayda yaşam kurma hayallerinin temel gereksinimlerinden biri olan su kaynaklarına yönelik araştırmaların odağı haline geldi. Bilim insanları, Ay'ın yüzeyinde mikroskobik cam boncuklarının içinde keşfedilen su kaynağının, gelecekte astronotların hayatta kalması, içme suyu ihtiyacını karşılaması ve roket yakıtı üretmelerine yardımcı olabileceğini söylüyor.

03.04.2023 09:58 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:11
Ay yüzeyinde gizemli keşif gerçekleşti! Bilim insanları şaşkın! Cam boncukların içinde tam 1 trilyon kadar...

Ay'ın yüzeyi, boyutları birkaç on mikrometre ile birkaç milimetre arasında değişen küçük küresel silikat cam tanecikleriyle kaplı. Bazıları asteroitlerin Ay'a çarpmasıyla oluşan cam tanecikleri, diğerleri ise Ay yüzeyinde milyonlarca yıl önce meydana gelen volkanik faaliyetlerin sonucudur.

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Ay yüzeyinde gizemli keşif gerçekleşti! Bilim insanları şaşkın! Cam boncukların içinde tam 1 trilyon kadar...

Nature Geoscience'da yayınlanan bir araştırmada, Çinli bilim insanlarının 1970'lerden bu yana Ay'dan getirdiği toprak örneklerinde incelenen cam boncukların içinde trilyonlarca ton su bulunabileceği belirtildi.

Ay yüzeyinde gizemli keşif gerçekleşti! Bilim insanları şaşkın! Cam boncukların içinde tam 1 trilyon kadar...

Bu mikroskobik cam boncukların su kaynağı olarak kullanılabileceği ve yakıt veya içme suyu ihtiyacını karşılamak için ideal olabileceği öne sürülüyor.

Ay yüzeyinde gizemli keşif gerçekleşti! Bilim insanları şaşkın! Cam boncukların içinde tam 1 trilyon kadar...

Araştırmacılar, bu cam boncukların sürekli olarak su verebileceğine de dikkat çekiyor. Ayrıca, bu boncuklardan milyarlarca olduğu için önemli miktarda su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.

Ay yüzeyinde gizemli keşif gerçekleşti! Bilim insanları şaşkın! Cam boncukların içinde tam 1 trilyon kadar...

Nanjing Üniversitesi'nden Hejiu Hui, rastgele seçilen 32 cam boncuğu inceledi ve parlak boncuklardaki suyun astronotların içmesi için bile kullanılabileceğini belirtti.

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