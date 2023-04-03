Ay yüzeyinde gizemli keşif gerçekleşti! Bilim insanları şaşkın! Cam boncukların içinde tam 1 trilyon kadar...
Ay, uzay keşifleri ve uzayda yaşam kurma hayallerinin temel gereksinimlerinden biri olan su kaynaklarına yönelik araştırmaların odağı haline geldi. Bilim insanları, Ay'ın yüzeyinde mikroskobik cam boncuklarının içinde keşfedilen su kaynağının, gelecekte astronotların hayatta kalması, içme suyu ihtiyacını karşılaması ve roket yakıtı üretmelerine yardımcı olabileceğini söylüyor.
Ay'ın yüzeyi, boyutları birkaç on mikrometre ile birkaç milimetre arasında değişen küçük küresel silikat cam tanecikleriyle kaplı. Bazıları asteroitlerin Ay'a çarpmasıyla oluşan cam tanecikleri, diğerleri ise Ay yüzeyinde milyonlarca yıl önce meydana gelen volkanik faaliyetlerin sonucudur.
Nature Geoscience'da yayınlanan bir araştırmada, Çinli bilim insanlarının 1970'lerden bu yana Ay'dan getirdiği toprak örneklerinde incelenen cam boncukların içinde trilyonlarca ton su bulunabileceği belirtildi.
Bu mikroskobik cam boncukların su kaynağı olarak kullanılabileceği ve yakıt veya içme suyu ihtiyacını karşılamak için ideal olabileceği öne sürülüyor.
Araştırmacılar, bu cam boncukların sürekli olarak su verebileceğine de dikkat çekiyor. Ayrıca, bu boncuklardan milyarlarca olduğu için önemli miktarda su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.