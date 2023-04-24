Ay tutulmasından etkilenecek burçlar belli oldu! Ortalık toz duman olacak! O burçlar Mayıs ayında parayı, şansı buluyor!
5 Mayıs'ta Türkiye saatine göre akşam 20:33'te 14 derece Akrep burcunda Dolunay ile birlikte yılın ilk ay tutulması yaşanacak. Tutulmalar güçlü dolunaylardır ve etkileri sadece bu ay ile sınırlı olmayan daha uzun vadeli daha önemli enerjilerle hayatımızı şekillendiren gökyüzü olaylarıdır. Peki 5 Mayıs 2023 Ay Tutulması burçlara etkisi nasıl? Boğa, Terazi, Yay, İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak...
24.04.2023 13:47 - Son Güncelleme: 24.04.2023 13:47
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Ay tutulmasından etkilenecek burçlar gündemde yer almaya başladı. Astrolojiyi yakından takip edenler 5 Mayıs 2023 Ay tutulmasından etkilenecek burçları merak ediyor. Astrologlar tek tek açıkladı. O burçlar Mayıs ayında Ay tutulmasından etkilenecek! İşte 5 Mayıs 2023 Ay tutulmasının burçlara etkisi...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
Krizler, maddi konularda sizi zorlayabilecek ay tutulmasından geçeceksiniz. Finans konular, borç konuları sizin için önemli hale gelecek. Ay tutulması bir borcunuzu kapatma gibi bir etki getirebilir.