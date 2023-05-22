Avrupa hazırlık yapmaya başladığını açıkladı! Türkiye’nin de hazırlanması lazım! Geriye sadece sayılı günler kaldı! Harekete geçilmeli

Son soğuk hava dalgası, Avrupa'da sıcak havaların gecikmesine neden oldu. Ancak artık kesin olarak haziran ayında sıcaklıkların yükseleceği öngörülüyor. Bu nedenle Avrupalılar, kendilerini haziran ayındaki sıcak havaya karşı şimdiden hazırlamaya başladı. Tatil planları yapılıyor, evlerdeki klimaların bakımları yapılıyor ve bahçelerde serin yerler hazırlanıyor. Bu beklenmedik hava durumu değişikliği, insanların günlük yaşamlarını etkilemeye başlamış durumda.