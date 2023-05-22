Avrupa hazırlık yapmaya başladığını açıkladı! Türkiye'nin de hazırlanması lazım! Geriye sadece sayılı günler kaldı! Harekete geçilmeli
Avrupa ülkeleri, normalde Mayıs ayı sonunda yüksek sıcaklıkları karşılamayı beklerken, son soğuk hava dalgası nedeniyle sıcak havaları haziran ayında beklemeye başladı. El Niño'nun etkisiyle hava durumu bir kez daha şaşırtıcı bir şekilde değişti. Haziran ayında sıcaklıkların artmasına kesin gözüyle bakılırken, Avrupalı insanlar önlem almaya başladı. Türkiye'nin de bu duruma hazırlanması gerekiyor çünkü yüksek sıcaklıklar birçok sıkıntıyı beraberinde getirebilir.
Son soğuk hava dalgası, Avrupa'da sıcak havaların gecikmesine neden oldu. Ancak artık kesin olarak haziran ayında sıcaklıkların yükseleceği öngörülüyor. Bu nedenle Avrupalılar, kendilerini haziran ayındaki sıcak havaya karşı şimdiden hazırlamaya başladı. Tatil planları yapılıyor, evlerdeki klimaların bakımları yapılıyor ve bahçelerde serin yerler hazırlanıyor. Bu beklenmedik hava durumu değişikliği, insanların günlük yaşamlarını etkilemeye başlamış durumda.
Bunlar arasında sağlık sorunları, tarım alanında yaşanacak zorluklar, su kaynaklarının azalması ve enerji tüketiminin artması gibi etkiler bulunmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu duruma hazırlıklı olması ve gerekli tedbirleri alması büyük önem taşımaktadır.
Son soğuk hava dalgasının etkisiyle Avrupa ülkeleri, beklenen sıcak havaları mayıs ayında karşılamak yerine haziran ayına kadar beklemek zorunda kaldı.
Ancak artık kesin olarak haziran ayında sıcaklık yükselişi beklenmektedir. Bu durum, Avrupalıları tatil planları yapmaya, klimalarını bakıma göndermeye ve serin alanlar yaratmaya teşvik etmektedir.