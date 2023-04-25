ATM’den para çekenler dikkat! Dolandırıcıların gizli formülü gün yüzüne çıktı! Bunu yaparken iki kez düşünün! Meğer kaşla göz arasında...

ATM'lerden gün içerisinde para çekenlere önemli uyarılar geldi. Gün içerisinde ATM'lerden para çeken kişilerin dikkat etmesi gereken detaylar tek tek duyuruldu. Bilindiği üzere milyonlarca kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların ATM'lerine giderek para çekme işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu tuzaklar arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar yer alıyor. Bankalar müşterilerin bu tuzaklara düşmemesi için çeşitli uyarılar yapıldı.