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ATM'den para çekenler dikkat! Dolandırıcıların gizli formülü gün yüzüne çıktı! Bunu yaparken iki kez düşünün! Meğer kaşla göz arasında...

ATM'den para çeken milyonları ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. Bankalar ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek paylaştı. Bilindiği üzere dolandırıcılar bankamatiklerden para çekenleri hedef alabiliyor. Bu tuzaklara dikkat etmek son derece önemli. Çünkü kişiler kart şifrelerini yanlış girerek veya kartların cihazda sıkışması durumunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bankalar bu durumlara dikkat etmesi hususunda insanlara SMS ya da mail yoluyla önemli uyarılarda bulundu.

25.04.2023 08:52 - Son Güncelleme: 25.04.2023 08:52
ATM’den para çekenler dikkat! Dolandırıcıların gizli formülü gün yüzüne çıktı! Bunu yaparken iki kez düşünün! Meğer kaşla göz arasında...

ATM'lerden gün içerisinde para çekenlere önemli uyarılar geldi. Gün içerisinde ATM'lerden para çeken kişilerin dikkat etmesi gereken detaylar tek tek duyuruldu. Bilindiği üzere milyonlarca kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların ATM'lerine giderek para çekme işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu tuzaklar arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar yer alıyor. Bankalar müşterilerin bu tuzaklara düşmemesi için çeşitli uyarılar yapıldı.

ATM’den para çekenler dikkat! Dolandırıcıların gizli formülü gün yüzüne çıktı! Bunu yaparken iki kez düşünün! Meğer kaşla göz arasında...

KART ŞİFRENİZİ GİRERKEN DİKKATLİ OLUN

Kart şifrenizi girerken dikkatli olmanız çok önemlidir. ATM cihazlarının etrafında kamera olabilme ihtimaline karşı, şifrenizi tuşların üzerini kapatarak girmeniz tavsiye edilmektedir.

ATM’den para çekenler dikkat! Dolandırıcıların gizli formülü gün yüzüne çıktı! Bunu yaparken iki kez düşünün! Meğer kaşla göz arasında...

KARTINIZ SIKIŞIRSA...

Kartınız sıkışırsa panik yapmayın. ATM cihazının üzerindeki telefon numarasını arayarak yardım isteyebilir.

ATM’den para çekenler dikkat! Dolandırıcıların gizli formülü gün yüzüne çıktı! Bunu yaparken iki kez düşünün! Meğer kaşla göz arasında...

ÖZEL TARİHLERİ KULLANMAYIN

Doğum tarihi ve telefon numarasının şifre olarak seçilmemesi gerektiği konusuna da dikkat çekilmektedir.

ATM’den para çekenler dikkat! Dolandırıcıların gizli formülü gün yüzüne çıktı! Bunu yaparken iki kez düşünün! Meğer kaşla göz arasında...

KOLAY RAKAMLARA DİKKAT!

Şifrenizi oluştururken kolay, ardıl olan numaraları seçmemeniz konusunda uyarı yapılıyor.

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