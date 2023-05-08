ATM 200 TL’yi geri verince başına talih kuşu kondu! Cüzdanınızı köşe bucak kontrol edin! 50.000-70.000 TL teklif ediyorlar!

Hatalı basım banknotlar meraklıları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle kesim hataları, renk hataları ya da baskı hataları gibi farklı türlerde içeren banknotlar koleksiyoncular tarafından aranan parçalar olabiliyor. Kocaeli'de yaşayan bir vatandaş ATM'den 200 TL yatırdığında, kendisine geri iade edilen parayı incelerken sahte paranın olduğundan şüphelendi. Bankaya durumu bildiren vatandaş yapılan araştırmalar sonucunda paranın sahte olmadığını öğrendi.