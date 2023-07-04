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Athos Salome yeni kehaneti için gelecek yılı işaret etti: O tarihte taş taş üstünde kalmayacak! 1 ila 3 yıl içerisinde...

Athos Salome ünlü bir kahin olarak adını duyurdu. Bu kapsamda da geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkat çekmeyi başarıyor. Salome'nin tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Salome, gelecek hakkında çeşitli kehanetlerde bulunmuş ve yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı.

04.07.2023 08:42 - Son Güncelleme: 04.07.2023 08:42
Athos Salome yeni kehaneti için gelecek yılı işaret etti: O tarihte taş taş üstünde kalmayacak! 1 ila 3 yıl içerisinde...

Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Salome'nin birçok kişi tarafından kabul edilen tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Gelecek için çeşitli kehanetlerde bulunan Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şoke etti. Athos Salome'nin yeni kehanetleri sosyal medyada kullanıcılar arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.

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Athos Salome yeni kehaneti için gelecek yılı işaret etti: O tarihte taş taş üstünde kalmayacak! 1 ila 3 yıl içerisinde...

2024-2026 YILLARI ARASINDA...

Salome, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan III. Dünya Savaşı'nın 2024-2026 yılları arasında çıkabileceğini söyleyerek "Kaçacak delik arayacaksınız" dedi.

Athos Salome yeni kehaneti için gelecek yılı işaret etti: O tarihte taş taş üstünde kalmayacak! 1 ila 3 yıl içerisinde...

Salome Deccal'in dönüşüyle ilgili ortaya attığı iddiayla herkesi şaşırttı. Bunun sonun başlangıcının olacağını da öne sürdü.

Athos Salome yeni kehaneti için gelecek yılı işaret etti: O tarihte taş taş üstünde kalmayacak! 1 ila 3 yıl içerisinde...

Bu sosyal medyada ürkütücü bir senaryo olarak görüldü. Salome, Deccal'in Avrupa'dan değil, 2024 ile 2026 yılları arasında kendini tam olarak göstereceği ve Avrupa dışından geleceği konusunda bazı iddialar öne sürdü.

Athos Salome yeni kehaneti için gelecek yılı işaret etti: O tarihte taş taş üstünde kalmayacak! 1 ila 3 yıl içerisinde...

Salome ayrıca Deccal'in gelişi ile ilgili kehanetinin bir para birimine geçişle ilgili olduğunu da belirtiyor. Bu para birimi ve ekonomik sistemle ilgili önemli bir değişim öngörüyor olabilir.

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