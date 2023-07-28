AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ 2023! Aşure namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Aşure günü 7 kere okunacak dua ve çekilecek tesbihler!

1 Aşure Günü ibadetleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle bu önemli günde kılınması gereken bir namaz var mı, nasıl niyet edilir bilhassa merak ediliyor. Bu yıl 28 Temmuz Cuma gününe denk gelen bu kıymetli günde yapılacak ibadetler bulunuyor. İbadetlerini doğru şekilde yerine getirmek isteyenler Diyanet'in bilgilerini araştırıyor. Peki, Aşure namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Aşure günü 7 kere okunacak dua ve çekilecek tesbihler nelerdir?

2 AŞURE GÜNÜ NAMAZI VAR MI? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şeklinin olmadığı vurgulandı.