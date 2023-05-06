Boyunduruk altına alınmaları imkansız! Bu 3 burç dik başlılığı kendine rehber edinmiş

İnatçı ve asabi burçlar astrolojideki en asabi burçlar arasında yer alıyor. Bu burçlar başkalarıyla anlaşmazlıklara girmeye ve kendi düşüncelerini savunmaya eğilimli oluyor. Bu insanlar kararlılıkları, güvenilirlikleri ve sabit fikirleriyle tanınıyor. Asabi burçlar düşüncelerine, fikirlerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı oluyor.