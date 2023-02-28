Asıl kış şimdi başlıyor! Mart geldi çattı, Sibirya soğukları kapıya dayandı! Lapa lapa kar yağacak!
Asıl kış şimdi başlıyor. Mart geldi çattı, Sibirya soğukları kapıya dayandı. Lapa lapa kar yağacak. Kış aylarında, meteoroloji raporları, insanların günlük hayatını etkileyen bir konu haline geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağış görülecek illerimiz belli oldu. Haftanın son günlerine doğru pek çok ilimizde yağmurlu hava hakim olacak. Öte yandan uzmanlar Mart ayının ilk haftalarından itibaren ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışı beklendiğini ifade ediyor.
Şubat ayının son günlerine geldiğimiz şu zamanlarda milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına odaklandı. Günümüzde hava durumu tahminleri milyonlarca insanın günlük hayatında önemli bir yer tutuyor. Özellikle kış aylarında yapılan uyarılar yakından takip ediliyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda bu hafta ülkemizin birçok bölgesinde yağışlı hava görülecek.
8 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'deki 8 ili sarı kodla uyardı. Buna göre bu illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
MGM yaptığı açıklamada vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.
Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda bu hafta ülkemizin birçok bölgesinde yağışlı hava görülecek.
Öte yandan uzmanlar Mart ayının ilk haftalarından itibaren ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışı beklendiğini ifade ediyor.