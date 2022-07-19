Asgari ücretliler ne kadar kredi çekebilir? 5.500 TL, 8000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?

Kendi evini alabilmek isteyenler konut kredisi çekerek ev sahibi olabilmektedir. Fakat konut kredisi kullanmak bağlamında düzenli bir gelir koşulu bulunmaktadır. Kredi tutarları vatandaşların aylık gelir oranlarına göre hesaplanmaktadır. Konut alımlarının büyük bir kısmının konut kredisi ile yapılması, kredi oranlarını da merak ettirmektedir.