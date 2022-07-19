Asgari ücretliler ne kadar kredi çekebilir? 5.500 TL, 8000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir?
Peşinat biriktiren vatandaşlar, konut kredilerine müracaat ederek ev sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda başvuru yaparak konut kredisi alabiliyorlar. Konut kredisi çekmek için bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle düzenli olarak gelir şartı var. Asgari ücretli olsanızda uygun miktarlarda kredi alabilirsiniz. Kredi hesaplamalarında belirtilen en üst miktar ise vatandaşların maaşının %70'i olarak değerlendiriliyor.
19.07.2022 08:59 - Son Güncelleme: 19.07.2022 08:59
Kendi evini alabilmek isteyenler konut kredisi çekerek ev sahibi olabilmektedir. Fakat konut kredisi kullanmak bağlamında düzenli bir gelir koşulu bulunmaktadır. Kredi tutarları vatandaşların aylık gelir oranlarına göre hesaplanmaktadır. Konut alımlarının büyük bir kısmının konut kredisi ile yapılması, kredi oranlarını da merak ettirmektedir.