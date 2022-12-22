2023 zamlı asgari ücret TABLOSU! ASGARİ ÜCRET 8.250 TL mi, 8.500 TL mi olacak? TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2023! Asgari ücret ve brüt-net zammı son dakika kaç TL?

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeyeceğiz."