2023 zamlı asgari ücret TABLOSU! ASGARİ ÜCRET 8.250 TL mi, 8.500 TL mi olacak? TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2023! Asgari ücret ve brüt-net zammı son dakika kaç TL?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanmıştı. Toplantı sonrası Türk-İş'ten kritik açıklama geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi. Peki Asgari ücret 9 bin TL mi olacak? Asgari ücret zam teklifi ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ve brüt-net zammı son dakika ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 3 saat sürmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanan komisyon hem işçi hem de işveren kesiminin memnun olacağı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışıldı. Toplantı bitiminde konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları sonrası 'Asgari ücret 9 bin TL mi olacak?' sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte flaş asgari ücret zammı hakkında gelişmeler...
ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL Mİ OLACAK?
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeyeceğiz."
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI ÖNCESİ BAKAN BİLGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret 3. toplantısı öncesi şu ifadeleri kullandı:
"İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonist konjonktürel durumun verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işler.