Asansörlerin içine neden ayna takılır? Meğer yanlış biliyormuşuz...

Asansöre bindiğinizde karşılaştığınız o parlak ayna neden orada? Sadece estetik bir dokunuş mu yoksa derin psikolojik etkileri mi var? Uzmanlara göre bu durumun farklı nedenleri bulunuyor. Asansörler çoğu zaman sıkıcı ve gergin anlar yaratırken aynalar bu durumu nasıl pozitife dönüştürüyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...