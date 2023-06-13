Vav TV İzle
Haberler Trend Artık yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak! O şehirde başladı bile

Artık yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak! O şehirde başladı bile

Yeni bir yasak kararı Kırklareli ilinde duyuruldu. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara girişlerin 4 ay boyunca yasaklandığı belirtildi. Valilik, bu yasağın yarından itibaren geçerli olacağını ve 10 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında uygulanacağını bildirdi.

13.06.2023 12:59 - Son Güncelleme: 13.06.2023 13:00
Artık yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak! O şehirde başladı bile

Yapılan duyuruda, orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanların yasaktan muaf tutulacağı vurgulandı. Ancak, ormanlara yakın tesisler ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı gerekli önlemleri almaları gerektiği ifade edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Artık yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak! O şehirde başladı bile

Valilik tarafından yapılan duyuruda, ormanlık sahalara yetkililer dışında kimsenin giremeyeceği belirtildi. Ayrıca, orman çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek ve piknik yapmak da yasaklandı.

Artık yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak! O şehirde başladı bile

Vatandaşlar, sadece kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarını kullanarak gerekli önlemleri alarak piknik yapabilecekler.

Artık yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak! O şehirde başladı bile

Bu yasak kararı, orman yangınlarının önlenmesi ve ormanlık alanların korunması amacıyla alınmıştır. Vatandaşların bu süreçte yasaklara uymaları ve ormanlara giriş konusunda duyarlı davranmaları önemlidir.

Artık yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak! O şehirde başladı bile

Ormanlık alanlara yaz aylarında girişin neden yasaklandığı konusu, orman yangınlarıyla mücadele ve ormanların korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Yaz mevsimi, yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuru hava koşullarıyla birlikte orman yangınlarının riskini artırır. Özellikle ormanlık bölgelerde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlar, doğal yaşamı tehdit ederken büyük çapta ekolojik zararlara yol açabilmektedir. Ayrıca yangınlar, çevre ve insan sağlığı için de ciddi tehlikeler oluşturur.

SON DAKİKA