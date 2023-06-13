Artık yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak! O şehirde başladı bile
Yeni bir yasak kararı Kırklareli ilinde duyuruldu. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara girişlerin 4 ay boyunca yasaklandığı belirtildi. Valilik, bu yasağın yarından itibaren geçerli olacağını ve 10 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında uygulanacağını bildirdi.
13.06.2023 12:59 - Son Güncelleme: 13.06.2023 13:00
Ormanlık alanlara yaz aylarında girişin neden yasaklandığı konusu, orman yangınlarıyla mücadele ve ormanların korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Yaz mevsimi, yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuru hava koşullarıyla birlikte orman yangınlarının riskini artırır. Özellikle ormanlık bölgelerde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlar, doğal yaşamı tehdit ederken büyük çapta ekolojik zararlara yol açabilmektedir. Ayrıca yangınlar, çevre ve insan sağlığı için de ciddi tehlikeler oluşturur.