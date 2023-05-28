Artık yalnızca 65 yaş üstü vatandaşlar için değil, bu kişiler için de bedava oldu! Vatandaşlara resmen açıklandı!

Engelli kimlik kartına sahip olan ve daha önce hiç e-Devlet Kapısı şifresi almayan vatandaşlarımız, "Adrese Teslim Şifre Başvurusu" hizmetiyle istedikleri adrese ücretsiz olarak e-Devlet Kapısı şifresi talebinde bulunabilecekler. Bu hizmetle birlikte engelli vatandaşlarımız da devlet hizmetlerine kolayca erişim sağlayabilecekler.