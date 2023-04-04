Arka Sokaklar'daki bir numaralı başrol ayrılığı ciğerleri yakıp kül eder. Sessiz sedasız yolları ayırdılar. 17 yıldır izleyicisi karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinde izleyicileri sarsacak bir gelişme yaşandı. İlk bölümden bu yana kadroda olan isim diziye veda etti. Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı ve Arka Sokaklar'daki Rıza Baba karakteriyle ismini geniş kitlelere duyuran usta oyuncu Zafer Ergin'in diziye veda etmesi izleyicileri şaşırttı.