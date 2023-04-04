RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Arka Sokaklar'daki bir numaralı başrol ayrılığı ciğerleri yakıp kül eder! Sessiz sedasız yolları ayırdılar!

Arka Sokaklar'daki bir numaralı başrol ayrılığı ciğerleri yakıp kül eder! Sessiz sedasız yolları ayırdılar!

2006 yılında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisi 2022 yılının son aylarında ekranlara bir süre ara vermişti. Rıza Baba karakteri bilgeliği, nezaketi ve dostlarına olan bağlılığıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bir süredir ekranlarda olmayan diziye başrol oyuncularından birisi veda etti. Gelen son haberlere göre, 17 yıldır Rıza Baba karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Zafer Engin projeye veda eden isim oldu. Usta ismin diziye veda ettiğinin duyurulması izleyicilerin moralini bozdu.

04.04.2023 17:15 - Son Güncelleme: 04.04.2023 17:15
Arka Sokaklar’daki bir numaralı başrol ayrılığı ciğerleri yakıp kül eder! Sessiz sedasız yolları ayırdılar!

Arka Sokaklar'daki bir numaralı başrol ayrılığı ciğerleri yakıp kül eder. Sessiz sedasız yolları ayırdılar. 17 yıldır izleyicisi karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinde izleyicileri sarsacak bir gelişme yaşandı. İlk bölümden bu yana kadroda olan isim diziye veda etti. Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı ve Arka Sokaklar'daki Rıza Baba karakteriyle ismini geniş kitlelere duyuran usta oyuncu Zafer Ergin'in diziye veda etmesi izleyicileri şaşırttı.

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Arka Sokaklar’daki bir numaralı başrol ayrılığı ciğerleri yakıp kül eder! Sessiz sedasız yolları ayırdılar!

ARKA SOKAKLAR'DAKİ BİR NUMARALI BAŞROL AYRILIĞI

Arka Sokaklar dizisi 2022 yılının son aylarında ekranlara bir süre ara vermişti. Yaşanan son olay izleyicileri şoke etti.

Arka Sokaklar’daki bir numaralı başrol ayrılığı ciğerleri yakıp kül eder! Sessiz sedasız yolları ayırdılar!

Rıza Baba karakteri bilgeliği, nezaketi ve dostlarına olan bağlılığıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.

Arka Sokaklar’daki bir numaralı başrol ayrılığı ciğerleri yakıp kül eder! Sessiz sedasız yolları ayırdılar!

Bir süredir ekranlarda olmayan diziye başrol oyuncularından birisi veda etti.

Arka Sokaklar’daki bir numaralı başrol ayrılığı ciğerleri yakıp kül eder! Sessiz sedasız yolları ayırdılar!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 17 yıldır Rıza Baba karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Zafer Engin projeye veda eden isim oldu.

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