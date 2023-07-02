Ardı ardına tehlike uyarısı! Tüm Türkiye'ye kırmızı alarm! O gün hazırlıklı olun! İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Adana...

EL NİNO NEDİR?

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin açıklamasına göre; El Nino hava olayı Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur. El Nino fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus'un çok ötesine kadar ulaşabilir.