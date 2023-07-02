Ardı ardına tehlike uyarısı! Tüm Türkiye'ye kırmızı alarm! O gün hazırlıklı olun! İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Adana...
El Nino olarak bilinen ve gezegenin 1-2 yıllığına ısınmasına yol açan hava olayı Pasifik Okyanusu'nda başladı. Uzmanlar ise El Nino'nun Türkiye'yi de etkisi altına alacağı belirtildi. İşte konuyla ilgili gelen uyarılar...
Tüm ülkeyi etkisi altına alacak El Nino için peş peşe alarm verildi. Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz 016'da yaşanan aşırı sıcakların ardından bu sene yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını ifade etti. El Nino sebebiyle yaz boyu tüm ülkenin yüksek sıcaklığa karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İşte El Nino hava olayı ve ülkemizi etkileyeceği o tarih...
Uzmanlar, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin de 2024'te El Nino etkisiyle aşılabileceğinden endişeli.
El Nino'nun 2024 baharına kadar etkin olması ve sonrasında yavaş yavaş etkisini yitireceği düşünülüyor.
EL NİNO NEDİR?
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin açıklamasına göre; El Nino hava olayı Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur. El Nino fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus'un çok ötesine kadar ulaşabilir.