Ardı ardı deprem! Alacaklar, satacaklar 1 gün sonraya dikkat! Artacak mı, düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Son zamanlarda altın fiyatları, tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, birçok kişinin altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmasını sağladı. Bu makalede, bugünün altın fiyatları hakkında güncel bilgiler sunacağız. ABD'de başlayan bankacılık krizi azalmaya başlayınca altın fiyatları 2000 dolar seviyesinin altın geriledi. Ons Altın fiyatları 1990 dolara kadar yükseldi. 2000 dolar sınırından dönen ons altın güne 1987 dolardan başladı. Bu hafta altın piyasasın gözü Fed faiz kararına çevrildi. Fed tarafından gelecek açıklama altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Fed'in son bankacılık krizlerinden dolayı faiz artırmadanm kaçınması bekleniyor.