Antik Mısır mumyalarına dair çığır açan keşif! 4500 yıl sonra geri döndü! Bilim dünyası şaşkın!
Binlerce yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair çağ açacak keşif yapıldı. Mısır'da bir antik mezarlık alanında bulunan altın dilli mumyalar herkesi şaşkına çevrildi. Uzmanlar bu kişilerin ölmeden önce bedenlerinin üzerindeki tahrip edilmiş dillerin yerine altın dil takıldığını açıkladı. Yüzlerce mezarın içinde yer alan bu mumyalar görenleri şoke ediyor. Yüzlerce farklı mezarlığı içeren Qewasina'da bulunan mumyaların sayısının oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.
İlk altın tabutların Avrupa'ya götürülmesinden yüzyıllar sonra eski Mısır mumyaları hala insanların hayal gücünü yakalamak mümkün oluyor. Yeni keşifler bilim adamlarının Antik Mısır ritüelllerine ilişkin algılarına meydan okumaya devam ediyor. Mısır'da arkeologlar ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen bir mit olan altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezar keşfetti.
YENİ KEŞİF ŞOKE ETTİ
Mısır'da arkeologlar, ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen bir mit olan altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezar keşfetti.
Mısır'da yapılan yeni bir keşif, 15.000 yıllık tarihi olan Mısır mumyalarına dair bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Arkeologlar, ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezarlık alanı keşfettiler.