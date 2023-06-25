Ankara İstanbul arası 1 saat 20 dakikaya düşecek! Karaismailoğlu duyurdu: O tarihte...

Vatandaşlarımızın ferah ortamlarda seyahat etmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda İstanbul için olmazsa olmaz ve bakanlığımız tarafından projeleriyle yapılması planlanan en önemli işlerden bir tanesi büyük İstanbul tüneli. Buda Söğütlüçeşme'den başlayıp İncirli'ye kadar devam edecek. 28 kilometre uzunluğunda, 13 istasyonuyla İstanbul'a hizmet verecek. Metrobüsteki yoğun nüfusu, yoğun toplu taşıma ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak en önemli işlerden bir tanesi. 11 tane metro hattına entegre olacak çok önemli bir iştir. Bu projeyle birlikte İstanbul Boğazı'nı bir kez daha yerin altından raylı sistemlerle geçeceğimiz dünyaya örnek ve iki kıtayı tekrar raylı sistemlerle birleştirecek Marmaray'a da alternatif önemli bir projedir. Bununda planlamasını yaptık. Önümüzdeki süreçte de bunu da ihale edip İstanbul'a kazandıracağız. 1.3 milyon günlük yolcuya hizmet verecek, 11 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak. Halkalı-İstanbul Havalimanı projemizde yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024'ün başında da bu 31,5 kilometre projemizi de bitirdiğimizde Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy'deki vatandaşlarımızın hem havalimanı ulaşımı, hem Kağıthane hem Gayrettepe-Mecidiyeköy, Taksim, Beşiktaş bağlantılarını da sağlayacak çok önemli bir projeyi de kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.