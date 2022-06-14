Anında 4 bin TL veriliyor! O kamu kurumlarından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme müjdesi!

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022- 2023 Eğitim Bursu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermeye devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaçlık maaşı, gıda yardımı, yakacak yardımı ve daha pek çok başlık altında sunduğu yardım hizmetlerinin arasına eğitim yardımını da eklediğini duyurdu. Kamu kurumu, ilgili destek ödemesine ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları açıkladı.