Anında 4 bin TL veriliyor! O kamu kurumlarından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme müjdesi!
Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketler, gıdadan otomotive, emlaktan tekstile hemen hemen her alanda yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken kırk kere düşünmelerine ve bin bir türlü hesap yapmalarına sebep olan bu durum, nakde olan ihtiyaçların artmasına sebep oldu. Hali hazırda geçim derdi içerisinde olan vatandaşlar, bir de çocuklarının eğitim masraflarına kafa yormaya başladılar.
Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, eğitim masraflarının da artmasına sebep oldu. Gündelik hayat akışı içerisinde ki temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan ebeveynler, çocuklarının eğitim masraflarını da karşılayabilmek adına arayış içerisine girdiler. Bu noktada devreye giren kamu kurumları, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı için karşılıksız eğitim desteği vereceklerini ilan ettiler.
Bu kapsamda 2022- 2023 eğitim öğretim yılının başında burs başvurusu ekranlarının erişime açılacağını bildiren kamu kurumları, ilgili destek ödemelerine ilişkin ayrıntıları paylaştılar.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022- 2023 Eğitim Bursu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermeye devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaçlık maaşı, gıda yardımı, yakacak yardımı ve daha pek çok başlık altında sunduğu yardım hizmetlerinin arasına eğitim yardımını da eklediğini duyurdu. Kamu kurumu, ilgili destek ödemesine ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları açıkladı.