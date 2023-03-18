MEB son dakika açıklama! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar... Nisan ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatile Ramazan Bayramı keyfi cabası!

İkinci dönemin geç başlaması sonrası Nisan tatilinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Depremin ardından 20 Şubat'ta 71 ilde okullar açılmıştı. Son olarak da Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlandı. Ancak depremin en çok etkilendiği iller olan Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da okullar henüz açılmadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatillerin il bazında mı yapılacağını tartışıyor. Peki Nisan ara tatil tarihi değişecek mi?