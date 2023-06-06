Amasya, Çorum, Kayseri, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... Her şey şipşak olacak! O gün ve saate dikkat edin yoksa...
Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sağanak yağışlar, fırtına ve şiddetli rüzgarlar konusunda uyarıyor. Yapılan açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak ve yoğun yağışlar bekleniyor. Bu yağışların şiddetli olabileceği ve kısa sürede su birikintilerine yol açabileceği vurgulanıyor. Uzmanlar, ani sağanak yağışların yol açabileceği sel ve su baskını gibi olumsuz etkilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle alçak kesimlerde ve dere yataklarında bulunan vatandaşların, olası su birikintilerine karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor. Araç sürücülerinin de su birikintilerine dikkat ederek güvenli bir şekilde seyahat etmeleri gerekiyor.
06.06.2023 09:20 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:20
Meteoroloji kaynakları tarafından Marmara Bölgesi için önemli bir oraj uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde hava aniden çok ısındı ve bu durumun gece yarısından itibaren oraj hadisesine neden olabileceği ifade edildi. Oraj, yoğun yağış, gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte görülen ani hava değişiklikleridir. Bu tür hava olaylarına karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.
Bu nedenle, Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların evlerinde ve açık alanlarda güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları önemli hale geliyor. Açıkta bulunan eşyaların güvence altına alınması, su birikintilerinden uzak durulması ve güvenli bir ortamda kalınması öneriliyor.