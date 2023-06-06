Amasya, Çorum, Kayseri, Konya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Balıkesir... Her şey şipşak olacak! O gün ve saate dikkat edin yoksa...

Meteoroloji kaynakları tarafından Marmara Bölgesi için önemli bir oraj uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde hava aniden çok ısındı ve bu durumun gece yarısından itibaren oraj hadisesine neden olabileceği ifade edildi. Oraj, yoğun yağış, gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte görülen ani hava değişiklikleridir. Bu tür hava olaylarına karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.