Alzheimer, demans ve unutkanlığı önleyen mucize! 90 yaşında bile ansiklopedi gibi bir beyne sahip olun! Tüm anıları kaset gibi kaydetmenin sırrı...

90 yaşında hafızanızın gençliğinizdeki gibi kuvvetli olmasını istiyorsanız mutlaka bunları yapın. Beyninizin de tıpkı mideniz gibi beslenmeye ihtiyacı var. Bu nedenle uzmanlar beyninizin çok daha iyi bir şekilde yaşlanmasını sağlayacak tavsiyelerde bulundu. Her anıyı en ince ayrıntısına kadar hatırlamak ve sapasağlam bir hafızaya sahip olmak için gerekenleri sizler için derledik. İşte unutkanlığı önlemenin yolları...