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Haberler Trend Altını, doları, kriptoyu geride bıraktı! 4.893,15 TL her ay hesapta! 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL yatırımcısını ihya ediyor!

Altını, doları, kriptoyu geride bıraktı! 4.893,15 TL her ay hesapta! 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL yatırımcısını ihya ediyor!

Kur korumalı TL hesapları ile çoğalan ilgi yerini 32 günlük vadede en yüksek faizi veren bankalar arasında yarışa bıraktı. Vatandaşlara en çok kazandıran hesaplar ise meydana çıktı.

takvim.com.tr
13.07.2022 08:58 - Son Güncelleme: 13.07.2022 08:58
Altını, doları, kriptoyu geride bıraktı! 4.893,15 TL her ay hesapta! 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL yatırımcısını ihya ediyor!

Türk Lirası birikimini en yüksek vadeli mevduat hesap faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuluyor. Son dönemde kişilerin ilgisinin TL vadeli mevduat hesaplarına kaymasının ardından, geleneksel yatırım araçları yerine vadeli hesapları tercih edenler ise çoğu açıdan kazanç sağladı. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilginin yükselmesi ile gelen yeni faiz oranları 32 günlük vadede yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenlere yaradı. Yüksek hoş geldin faizlerinin yanı sıra basit hesap açılışı ve vadesi bozulmadan vadeli hesabın rahatlıkla kullandırılması gibi faydalar da vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. İşte 32 günlük en yüksek vadeli mevduat hesapları…

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Altını, doları, kriptoyu geride bıraktı! 4.893,15 TL her ay hesapta! 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL yatırımcısını ihya ediyor!

QNB Finansbank Çift Sarılı Hesap

QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı ile avantajlı oranlarını duyurdu! %20.50'ye varan tanışma faizine sahip banka, 32 günlük mevduat faiz oranları arasında çoğu bankayı geride bırakmayı başarıyor.

Altını, doları, kriptoyu geride bıraktı! 4.893,15 TL her ay hesapta! 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL yatırımcısını ihya ediyor!

Yüksek hoş geldin faizlerinden yararlanmak isteyenlere cazip fırsatlar sunana QNB Finansbank, pazar koşullarından etkilenmeden birikimlerinizi değerlendirme olanağı sağlıyor.

Altını, doları, kriptoyu geride bıraktı! 4.893,15 TL her ay hesapta! 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL yatırımcısını ihya ediyor!

1 günden 1100 güne kadar vadeler ile hesap açma işlemlerini basitçe tamamlayarak 32 günde yurttaşların rahatlıkla TL birikimlerini değerlendirmeleri mümkündür.

Altını, doları, kriptoyu geride bıraktı! 4.893,15 TL her ay hesapta! 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL yatırımcısını ihya ediyor!

QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı kapsamında 250.000 TL amacıyla 32 günlük vadede net kazanç seviyesi 4.268,49 TL olarak hesaplanmıştır. Mevduat miktarı ve vade sürelerine göre değişik oranlarda hesaplama yapılabilir.

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