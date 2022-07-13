Altını, doları, kriptoyu geride bıraktı! 4.893,15 TL her ay hesapta! 32 günlük vadeli mevduat hesapları TL yatırımcısını ihya ediyor!

Türk Lirası birikimini en yüksek vadeli mevduat hesap faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuluyor. Son dönemde kişilerin ilgisinin TL vadeli mevduat hesaplarına kaymasının ardından, geleneksel yatırım araçları yerine vadeli hesapları tercih edenler ise çoğu açıdan kazanç sağladı. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilginin yükselmesi ile gelen yeni faiz oranları 32 günlük vadede yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenlere yaradı. Yüksek hoş geldin faizlerinin yanı sıra basit hesap açılışı ve vadesi bozulmadan vadeli hesabın rahatlıkla kullandırılması gibi faydalar da vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. İşte 32 günlük en yüksek vadeli mevduat hesapları…