Altını da petrolü de ezdi geçti! En değerli yeraltı kaynağı! 1 gramını bile bulan milyonları vuruyor! Faydasını duyunca ondan kıymetlisi yokmuş diyeceksiniz!

Zeolit, volkanik kökenli bir mineral olup kristal yapılı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve pek çok alanda kullanılıyor. Hidrasyon özelliği nedeniyle su moleküllerini çeker ve yapısı gereği çok gözeneklidir. Bu gözenekli yapısı sayesinde, zeolit birçok farklı kimyasal elementi bünyesinde barındırıyor. Son derece kıymetli madenler arasında yer alan bu maden pek çok sektörde kullanılıyor ve değeri için paha biçilemiyor.