Altından da elmastan da kat kat daha değerli! Bir gramında servet yatıyor! Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz!

Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz! Madenler ciddi bir kazı çalışması ardından çıkarılır. Piyasada daha fazla altın ve gümüş kıymetli maden olarak anılsa da çok daha kıymetli madenlerde bulunmakta. Piyasada birtakım maddelerin 1 gramında bile servet yatıyor. Dünyanın en kıymetli madenlerini bulduğunuz vakit varlıklı olabilirsiniz. Bir mineralin cevher sayısal değerleri taşıması amacıyla Tenör değerlerine sahip olması lazım olur.