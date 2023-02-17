Altından da elmastan da kat kat daha değerli! Bir gramında servet yatıyor! Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz!
Dünyada değerli maddeler bulunur. Bazı maddelerin oluşumu yüzyıllarca sürmüştür. Bu maddeler yüksek değerleriyle ön plana çıkmaktadır. İşte dünyadaki en kıymetli maddeleri haberimizde verdik.
17.02.2023 11:08 - Son Güncelleme: 17.02.2023 11:11
Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz! Madenler ciddi bir kazı çalışması ardından çıkarılır. Piyasada daha fazla altın ve gümüş kıymetli maden olarak anılsa da çok daha kıymetli madenlerde bulunmakta. Piyasada birtakım maddelerin 1 gramında bile servet yatıyor. Dünyanın en kıymetli madenlerini bulduğunuz vakit varlıklı olabilirsiniz. Bir mineralin cevher sayısal değerleri taşıması amacıyla Tenör değerlerine sahip olması lazım olur.