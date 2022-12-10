Altında her şey sil baştan! Altın fiyatları 2023 yılında kaç para olacak? Elinde 1 gram bile altını olanlar acil bakın!
Amerikan Merkez Bankası FED tarafından başlatılan agresif parasal sıkılaşma politikasından olumsuz etkilenen altında sert düşüş yaşanmıştı. Dolar kuru ve altın fiyatları hakkında 2023 tahminleri araştırılmaya başlanırken konu hakkında bir son dakika yorumu da Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapıldı.
10.12.2022 12:51 - Son Güncelleme: 10.12.2022 12:52
Altın fiyatları hakkında yeni tahminlerini ve öngörülerini açıklayan İslam Memiş 2023 yılının hemen başında gram altın fiyatı tahmini olarak 1.400 TL rakamını açıklarken dolar kurunda ise düşüş beklediğini belirterek kesin rakam vermedi.