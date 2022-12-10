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Altında her şey sil baştan! Altın fiyatları 2023 yılında kaç para olacak? Elinde 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Amerikan Merkez Bankası FED tarafından başlatılan agresif parasal sıkılaşma politikasından olumsuz etkilenen altında sert düşüş yaşanmıştı. Dolar kuru ve altın fiyatları hakkında 2023 tahminleri araştırılmaya başlanırken konu hakkında bir son dakika yorumu da Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapıldı.

takvim.com.tr
10.12.2022 12:51 - Son Güncelleme: 10.12.2022 12:52
Altında her şey sil baştan! Altın fiyatları 2023 yılında kaç para olacak? Elinde 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Altın fiyatları hakkında yeni tahminlerini ve öngörülerini açıklayan İslam Memiş 2023 yılının hemen başında gram altın fiyatı tahmini olarak 1.400 TL rakamını açıklarken dolar kurunda ise düşüş beklediğini belirterek kesin rakam vermedi.

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Altında her şey sil baştan! Altın fiyatları 2023 yılında kaç para olacak? Elinde 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Gram Altın

Gram altın fiyatlarının yükseliş trendine girmesiyle kişiler süreci en iyi şekilde yönetebilme fırsatına sahip olabilecekler.

Altında her şey sil baştan! Altın fiyatları 2023 yılında kaç para olacak? Elinde 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Gram altınla beraber çeyrek altın fiyatlarının da 1500 TL bandına dayanması beklenen gelişmeler arasında bulunuyor.

Altında her şey sil baştan! Altın fiyatları 2023 yılında kaç para olacak? Elinde 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Gram ve çeyrek altın günümüz en çok yatırım yapılan iki altın türü olarak ön plana çıkıyor. Bu iki altın türüne yapılan yatırımların sayısı her geçen gün daha fazla düzeyde oluyor.

Altında her şey sil baştan! Altın fiyatları 2023 yılında kaç para olacak? Elinde 1 gram bile altını olanlar acil bakın!

Yatırımcıları sevindirecek haberler uzmanlardan geldi. Uzmanlar bu süreçte sizlere yatırım tavsiyelerinde bulunarak ayrıcalıklı bir hizmet döngüsü kapsamında kasırgadan faydalanacaklar.

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