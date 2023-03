Altıncı hissi en kuvvetli burçlar belli oldu! Tek kişilik dev kadrolar! Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar!

6. hissi en kuvvetli burçlar belli oldu. Tek kişilik dev kadrolar. Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar. Genel olarak bazı burçların sır tutma konusunda daha iyi olduğuna düşüncesi kabul ediliyor. 6. hissi kuvvetli olan insanlar her zaman hayatta bir adım önde olmasıyla biliniyor. Sezgileri son derece yüksek seviyede olan bu kişiler diğer insanların ya da olayların gideceği yönü öncesinde hissetmesiyle ön plana çıkıyor. Astrolojide sezgisel burçlar olarak adlandırılan burçlar öncelikle su elementine sahip burçlar olarak tanımlanıyor. Bu burçlar duygusal, içe dönük ve sezgilerine güvenen insanlarla ilişkilendiriliyor.