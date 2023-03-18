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Altıncı hissi en kuvvetli burçlar belli oldu! Tek kişilik dev kadrolar! Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar!

Astrolojide bazı burçların sır tutma eğilimi olduğuna inanılıyor. Elbette bu burçların özellikleri kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Sezgileri kuvvetli olan burçlar özellikle günümüzde merak konusu olmayı sürdürüyor. Astrolojiyle yakından ilgilenen insanlar hangi burçların 6. hissinin daha güçlü olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda astrologların çoğu farklı fikir belirtse de ortak kanıya vardığı burçlar oluyor. Hisli burçlar olarak adlandırılan burçlar, duygusal ve hassas yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

18.03.2023 18:11 - Son Güncelleme: 18.03.2023 18:13
Altıncı hissi en kuvvetli burçlar belli oldu! Tek kişilik dev kadrolar! Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar!

6. hissi en kuvvetli burçlar belli oldu. Tek kişilik dev kadrolar. Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar. Genel olarak bazı burçların sır tutma konusunda daha iyi olduğuna düşüncesi kabul ediliyor. 6. hissi kuvvetli olan insanlar her zaman hayatta bir adım önde olmasıyla biliniyor. Sezgileri son derece yüksek seviyede olan bu kişiler diğer insanların ya da olayların gideceği yönü öncesinde hissetmesiyle ön plana çıkıyor. Astrolojide sezgisel burçlar olarak adlandırılan burçlar öncelikle su elementine sahip burçlar olarak tanımlanıyor. Bu burçlar duygusal, içe dönük ve sezgilerine güvenen insanlarla ilişkilendiriliyor.

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Altıncı hissi en kuvvetli burçlar belli oldu! Tek kişilik dev kadrolar! Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar!

ALTINCI HİSSİ EN KUVVETLİ BURÇLAR

AKREP

Akrepler, doğaları gereği oldukça gizemli ve tutkulu olabilirler. Bu nedenle genellikle sırlarını iyi saklayabilirler.

Altıncı hissi en kuvvetli burçlar belli oldu! Tek kişilik dev kadrolar! Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar!

YENGEÇ

Yengeçler duygusal olarak çok hassas ve koruyucu olabilirler. Bu nedenle, sırlarını korumak için ellerinden geleni yaparlar.

Altıncı hissi en kuvvetli burçlar belli oldu! Tek kişilik dev kadrolar! Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar!

Balık

Balıkların doğası gereği hayalperest ve romantik olmaları nedeniyle, sırlarını iyi saklayabilirler.

Altıncı hissi en kuvvetli burçlar belli oldu! Tek kişilik dev kadrolar! Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar!

Ayrıca başkalarının duygularına dikkat ederler ve sırlarını açıklamaktan kaçınırlar.

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