Altıncı hissi en kuvvetli burçlar belli oldu! Tek kişilik dev kadrolar! Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar!
Astrolojide bazı burçların sır tutma eğilimi olduğuna inanılıyor. Elbette bu burçların özellikleri kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Sezgileri kuvvetli olan burçlar özellikle günümüzde merak konusu olmayı sürdürüyor. Astrolojiyle yakından ilgilenen insanlar hangi burçların 6. hissinin daha güçlü olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda astrologların çoğu farklı fikir belirtse de ortak kanıya vardığı burçlar oluyor. Hisli burçlar olarak adlandırılan burçlar, duygusal ve hassas yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
18.03.2023 18:11 - Son Güncelleme: 18.03.2023 18:13
6. hissi en kuvvetli burçlar belli oldu. Tek kişilik dev kadrolar. Yüz kişinin sezemediği olayı tek başına çözüyorlar. Genel olarak bazı burçların sır tutma konusunda daha iyi olduğuna düşüncesi kabul ediliyor. 6. hissi kuvvetli olan insanlar her zaman hayatta bir adım önde olmasıyla biliniyor. Sezgileri son derece yüksek seviyede olan bu kişiler diğer insanların ya da olayların gideceği yönü öncesinde hissetmesiyle ön plana çıkıyor. Astrolojide sezgisel burçlar olarak adlandırılan burçlar öncelikle su elementine sahip burçlar olarak tanımlanıyor. Bu burçlar duygusal, içe dönük ve sezgilerine güvenen insanlarla ilişkilendiriliyor.