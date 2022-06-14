Altın piyasasını korku sardı! Altını bekleyen büyük risk! Gram altın 1.000 TL’nin altını mı görecek? Ürküten tahmin.. Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 3 AY SONRA...

ABD enflasyon oranları cuma günü duyuruldu ve enflasyon gittikçe yükseliyor. Bu hal altın fiyatlarını da yükseltirken, uzmanlardan ürküten gram altın tahmini geldi. Profesör Doktor Sefer Şener gram altının 1,000 TL düzeyinin altına düşebileceğini açıkladı. Bazı uzmanlara göre her ne kadar dolar yükselişe geçtiğinde, ons altında düşüş yaşansa da bu durumun gram altın amacıyla geçerli olmayacağını söylediler. Bazı uzmanlara göre gram altın 1,000 TL düzeyinin altına düşmeyeceği öngörülüyor.