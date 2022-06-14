Altın piyasasını korku sardı! Altını bekleyen büyük risk! Gram altın 1.000 TL'nin altını mı görecek? Ürküten tahmin.. Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?
Gram altın 1.000 TL'nin altını mı görecek? Ürküten tahmin... Geçtiğimiz cuma belirtiler Amerika Birleşik Devletleri mayıs enflasyon rakamlarının pazar beklentilerinin üzerine gelerek, 41 yılın en yüksek civarını tekrarlamasıyla pazarlar kıpırdadı. Global borsa endekslerinde sert satışlar yaşanırken Amerika tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlenmesini devam ettirdi. Altın ve gümüş fiyatları baskılanırken kripto paralarda da sert satışlar görüldü. Amerika mayıs enflasyonunun %8,6 dolaylarına yükselerek 81 yılından bu vakte doruk seviyeyi görmesi pazarlarda risk iştahını azalttı ve yatırımcıların güvenilir limana yönelmesini sağladı.
Altın fiyatları bu gelişmeler ışığında dalgalı şekilde seyrediyor.Dünya genelinde enlasyon riski ve endişesinin bir türlü dinmemesiyle başta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası olmak üzere diğer merkez bankalarını daha hızlı faiz artırımına gidilmesi konusunda tetiklemesi mümkün. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin haziran toplantısı yarın başlayacak. Fed, faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak kararda Fed'in piyasalara ileteceği mesajlar ve Fed Başkanı Powell'ın 21.30 sularında gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları, izlemeyi devam ettirecekleri sıkışalma politikasıyla alakalı ipuçları vermesi yönünden büyük ehemmiyet taşıyacak.
ALTIN FİYATLARI 3 AY SONRA...
ABD enflasyon oranları cuma günü duyuruldu ve enflasyon gittikçe yükseliyor. Bu hal altın fiyatlarını da yükseltirken, uzmanlardan ürküten gram altın tahmini geldi. Profesör Doktor Sefer Şener gram altının 1,000 TL düzeyinin altına düşebileceğini açıkladı. Bazı uzmanlara göre her ne kadar dolar yükselişe geçtiğinde, ons altında düşüş yaşansa da bu durumun gram altın amacıyla geçerli olmayacağını söylediler. Bazı uzmanlara göre gram altın 1,000 TL düzeyinin altına düşmeyeceği öngörülüyor.
Grup, senelik Gold Focus raporunda ise, "Politika oranları yükselirken ve enflasyon düştükçe, ikinci yarıda reel faizlerin ve getirilerin mühim ölçüde artmasını ve altın fiyatı üstünde baskı oluşturmasını bekliyoruz" dedi. Gold Focus, 2022'de altın fiyatının ortalama 1.830 dolar olacağını öngörüyor. Yani geride bıraktığımız yılki 1.799 dolarlık tahminden yüzde 1,7 artış gerçekleştirdiler.