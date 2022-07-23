Altın fiyatlarında son dakika! Altın yükseldi mi? 1 gram bile altını olan şimdi baksın! O tarihte artacak... 23 Temmuz 2022 altın fiyatları..
1 gram bile altını olan şimdi baksın! O tarihte artacak... 23 Temmuz 2022 altın fiyatları.. Ons altın ve dolar kuru kaynaklı değişimlerin yaşandığı altın fiyatlarındaki son dakika farkılıkları milyonlarca yatırımcı doğrultusundan yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı dün 700 doların altına düştü ve altın fiyatlarında da gerileme kaydedildi. Son günlerde yatırımcılarının başını karıştıran ve yaşadığı düşüşlerle altını olanları tedirgin eden kıymetli metal, piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkileniyor. Geçtiğimiz çarşamba günü belli olan ABD enflasyon rakamlarınından da altın fiyatları etkilendi.
Yeni haftada iç piyasada altında büyük değişimler kaydedilmedi fakat, uluslararası piyasalarda altının onsu dibi gördü vefiyatlarda aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 975 lira civarında hareket ederken; yeni güne 978 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son prosedür gününe hafif yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 985,38 lira civarını, en düşük ise 971,51 lira civarını gördü.
Altın almanın tam zamanı
İslam Memiş, dolar dizininin şu an 106 dolar düzeyinin üstüne çıkarak değer artırmaya devam ettiğini belirterek, dolar endeksindeki hale göre gelişen haftalarda piyasaları takip etmeye devam edeceğini söyledi. Bireysel yatırımcılara tavsiyede tespit edilen Memiş, kısa vade amacıyla 17.10 – 18 lira aralığının dolar alabilmek amacıyla makul bir civar olmadığını, zira Euro dolar paritesinin şu anda 1.0257 gibi bir dip civarda olduğunu belirtti.
Altın yatırımcısı Fed'i bekliyor
Altın, yatırımcıların para politikası görünümünde daha çok sıkılaşmanın devam edeceği ve büyüme üzerindeki tesirlerini değerlendirmesiyle 11 ayın en düşük civarında tutunuyor. Spot altın, 1700 doların üzerinde seyrederken küresel piyasalarda geçerli olan ihtiyatlı yaklaşımın bir göstergesi olan doların güçlenmesiyle baskı görmeye devam ediyor. Yatırımcılar Fed'in enflasyonu dizginlemek amacıyla faizleri ne kadar süratli artıracağına dair bir yönlendirme bağlamında 26-27 Temmuz'da yapılacak toplantıyı bekliyor.
Gram altını olanlar dikkat! Altında kazandıracak formül açıklandı!
Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sayın, konu ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. Şirin, yatırımcılara önemli tavsiyeler verirken, "Son beş haftadır ons altında olumsuz bir kapanış var. Ons tarafında düşüşler devam ediyor. Bununla birlikte gram altında da aynı düşüşler var. 950 seviyelerine indi. Fiziki piyasalarda bir gramlık altın neredeyse 979 - 80 TL şeklinde" şeklinde konuştu.
Uzman Sayın, düşüşlerin devam edeceğini bilrirken, "Ons altın, 1.680 ons seviyelerine kadar düşebilir, gram altında da düşüşler olabilir. 900 – 950 TL aralığında fiyatlamalar da olabilir. Gram altında da ons altında da düşüşler devam edecek. Ani hareketlerden korunmak gerekiyor. Gram altında tekrardan 1.000 liranın üstünde daha yukarıya seviyeler olabilir lakin stabil, yatay 900 – 950 TL aralığında fiyatlanan bir gram altın görebiliriz önümüzdeki zamanda.