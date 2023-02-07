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Haberler Trend Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

2023 yılının Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde en fazla merak edilen hususlardan birisi de altın fiyatları olmaktadır. Bu anlamda vatandaşlar altın fiyatlarında meydana gelen iniş ve çıkışları yakından takip ediyor. Uzmanlarda bir bir açıklamalar yapıyor. O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

takvim.com.tr
07.02.2023 13:43 - Son Güncelleme: 07.02.2023 13:44
Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! O ay işaret edildi! 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

İslam Memiş Altın Fiyatları İçin O Ayı İşaret Etti

İslam Memiş açıklamasında piyasadaki belirsizliklerin sona ermediğini belirtti. Faiz artışlarının Mart ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

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Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! O ay işaret edildi! 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden vatandaşlar için oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! O ay işaret edildi! 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Faiz artışlarının Mart ayı sonuna dek devam edeceğini bildiren İslam Memiş altın almak veya satmak isteyenler için ilgi çekici açıklama yaptı. Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden kişiler için çok mühim açıklama yaptı.

Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! O ay işaret edildi! 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Yatırım gerçekleştirmek isteyen kişilere ikazlarda bulunan İslam Memiş enflasyonun bütün dünya çapında tesirlerini sürmeye devam ettiğini ve bu halin yalnızca ülkemiz bağlamında geçerli olmadığını söylerken 2023 Haziran ayına dek devam edeceğini belirtti. Haziran 2023 olarak tarih veren İslam Memiş sonrasında durumun düzeleceğini belirtirken piyasanın düzeleceğini açıkladı.

Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! O ay işaret edildi! 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Bir Tek Altına Para Yatırmayın!

İslam Memiş, Haziran 2023 sonrası durumların piyasada düzelme göstereceğini ve bu sürece dek vatandaşın parasını nakitte bekletmesi gerektiğini söyledi.

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