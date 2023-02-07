Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları
2023 yılının Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde en fazla merak edilen hususlardan birisi de altın fiyatları olmaktadır. Bu anlamda vatandaşlar altın fiyatlarında meydana gelen iniş ve çıkışları yakından takip ediyor. Uzmanlarda bir bir açıklamalar yapıyor. O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları
Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden vatandaşlar için oldukça önemli açıklamalarda bulundu.
Faiz artışlarının Mart ayı sonuna dek devam edeceğini bildiren İslam Memiş altın almak veya satmak isteyenler için ilgi çekici açıklama yaptı. Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden kişiler için çok mühim açıklama yaptı.
Yatırım gerçekleştirmek isteyen kişilere ikazlarda bulunan İslam Memiş enflasyonun bütün dünya çapında tesirlerini sürmeye devam ettiğini ve bu halin yalnızca ülkemiz bağlamında geçerli olmadığını söylerken 2023 Haziran ayına dek devam edeceğini belirtti. Haziran 2023 olarak tarih veren İslam Memiş sonrasında durumun düzeleceğini belirtirken piyasanın düzeleceğini açıkladı.