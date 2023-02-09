Altın fiyatlarında her şey terse döndü! Tahterevalli etkisi! O tarihte tavan yapacak o tarihte düşecek! Çeyrek altın fiyat, 24 ayar gram altın kaç TL?
Altın ve para piyasaları uzmanı olarak bilinen isim İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi. Gerçekleşen fiyat saptamalarına karşın şimdilik altın üzerindeki hareketlilik durmuş değil. En son olarak gram altın 1128 TL, çeyrek altın ise 1905 TL olarak satışta. Bu hale ek olarak yarım altın 3811 TL'den alıcı bulurken cumhuriyet altını ise 7.594 TL'den alıcı bulmaya başladı. Oluşturulan habere göre ise altın ve para piyasaları uzmanı olarak bilinen isim İslam Memiş'ten önemli açıklamalar gerçekleştirildi. Peki çeyrek altın fiyat, 24 ayar gram altın kaç TL?
2023 senesi değerlendirmesi doğrultusunda altın ve gümüşten bahsedildi. Aynı zamanda yatırımcıların gümüş alması da önerildi. Ünlü isimin gümüşün yaşanılan artışlar ile birlikte altından daha avantajlı olacağı ifade edildi. Aynı zamanda kendi tercihinin de altın değil gümüş olduğunu anlattı. İslam Memiş tarafından gerçekleştirilen gümüş açıklaması ile birlikte pek çok kişi ise yatırım konusunda gümüşe yönelmeye başladı. Gümüşün değerlenip değerlendirmeyeceği konusunda net bir durum ise ilerleyen zamanlarda anlaşılacak.
Altın Fiyatları Düşecek Mi Yükselecek Mi?
ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz politikaları için tahminlerde peş peşe geliyor. 2023 yılının ilk faiz kararı uzmanların da dikkatinde yer alıyor. Açıklanacak karar ile birlikte altın, dolar ve kripto para başta olmak üzere piyasada büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda yaşanan pozitif hava ve dolar endeksi ile ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle geçtiğimiz 1 ayın en yüksek seviyesine kadar tırmandı.
Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden vatandaşlar için oldukça önemli açıklamalarda bulundu.
Faiz artışlarının Mart ayı sonuna dek devam edeceğini bildiren İslam Memiş altın almak veya satmak isteyenler için ilgi çekici açıklama yaptı. Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden kişiler için çok mühim açıklama yaptı.