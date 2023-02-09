Altın fiyatlarında her şey terse döndü! Tahterevalli etkisi! O tarihte tavan yapacak o tarihte düşecek! Çeyrek altın fiyat, 24 ayar gram altın kaç TL?

2023 senesi değerlendirmesi doğrultusunda altın ve gümüşten bahsedildi. Aynı zamanda yatırımcıların gümüş alması da önerildi. Ünlü isimin gümüşün yaşanılan artışlar ile birlikte altından daha avantajlı olacağı ifade edildi. Aynı zamanda kendi tercihinin de altın değil gümüş olduğunu anlattı. İslam Memiş tarafından gerçekleştirilen gümüş açıklaması ile birlikte pek çok kişi ise yatırım konusunda gümüşe yönelmeye başladı. Gümüşün değerlenip değerlendirmeyeceği konusunda net bir durum ise ilerleyen zamanlarda anlaşılacak.