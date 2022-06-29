Altın fiyatları ters düz oldu! Sağ gösterip sol vurdu! 974 TL'ye kadar düştü! Ortalık resmen alev alev! O tarihe dikkat! 0.5 gram altın fiyatı...
Sağ gösterip sol vurdu! 974 TL'ye kadar düştü! Ortalık resmen alev alev... Ons altın fiyatları dar banttaki hareketine devam ederken; majör Merkez Bankalarından gelen mesajlara ve belirtiler ekonomik bilgilere odaklı hareketini sürdürüyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1841 dolar seviyesini, en düşük 1827 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,21 oranında yükselişle 1830 dolarda hareket ediyor. Yeni haftanın 3. prosedür gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde 949,14 lira oranına kadar gerilerken; en yüksek ise 992,30 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15:33 itibarıyla yüzde 2,06 oranında düşüşle 971,69 lira civarında bulunuyor.
Gram altın fiyatı, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; şu dakikalarda 971 lira civarında hareket ediyor. Ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1830 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşte dolar kuruna bağlı olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici aşaması etkili oldu. BDDK'nın geçen cuma günü açıkladığı kararda, şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının 15 milyon TL'nin üstünde olması halinde, güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından ya da son 1 senelik net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, TL cinsinden kredi kullandırılmamasına karar verildiği belirtildi.
İngiltere hafta sonu yaptığı açıklamada, "Bu tedbir uluslararası piyasası Rus altınlarına kapatarak küresel bir tesire sahip olacak" ifadelerini kullansa da analistler altın piyasasında standartları belirleyen Londra Altın Piyasaları Birliği'nin Rus altın rafinerilerini Mart ayında akreditasyon listesinden çıkardığını vurgulayarak kararın potansiyel etkisinin düşük olacağını kaydetti.
"Endüstrinin Rus altınlarını kısıtlamak amacıyla çoğu ismim attığını göz önünde bulundurursak G-7 ülkeleri doğrultusundan Rus altınlarına getirilecek bir yasağın etkilerinin sınırlı olması muhtemel" diyen ING Groep Emtia Stratejileri Başkanı Warren Peterson, "Bu büyük oranda simgesel bir karar gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'yı işgalinin sonrasında Rusya'ya yapılan yaptırımlar dünyanın ikinci en büyük altın üreticisini büyük oranda Avrupa ve ABD pazarlarının dışına iterken G-7'nin alacağı karar dünyanın en büyük iki altın ticaret merkezi olan Londra ve New York'u Rus altınlarına tamamıyla kapatacak.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada enflasyonun ABD ekonomisine eklemlenme riski bulunduğuna vurgu yapan ve "yumUşak iniş" gerçekleştirmenin çok zorlu olacağını bildiren Powell yetkililerin faiz artışlarının makul olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi. Federal Açık Pazar Komitesi geçen hafta faizleri 75 baz puan artırarak 1994'ten beri en büyük faiz yükselişinı gerçekleştirmiş ve Başkan Powell bir ileri toplantı amacıyla ikinci bir 75 baz puan ya da 50 baz puanlık bir yükselişin işaretlerini vermişti.
Macquarie Group stratejistlerinin 21 Haziran'da geçtikleri bir bilgi notunda, "Para politikalarının rahatlatıcı olmaktan sıkılaşmacı bir hal alması ve kuvvetli enflasyonun reel gelir ve itimat üzerindeki etkisi nedeniyle aralarında ABD, İngiltere, euro bölgesi ve Japonya'nın da bulunduğu başlıca ekonomilerden bazılarının 12-18 ay içersinde resesyona girmesi bekleniyor" ifadelerini yer verildi. Uzmanlar teknik göstergelerin altının yakın vadede 1.820 dolar oranına yakın bir taban görebileceğini lakin pazarının orta vadede pozitif bulunduğunu belirtiyor.