Altın fiyatları ters düz oldu! Sağ gösterip sol vurdu! 974 TL’ye kadar düştü! Ortalık resmen alev alev! O tarihe dikkat! 0.5 gram altın fiyatı...

"Endüstrinin Rus altınlarını kısıtlamak amacıyla çoğu ismim attığını göz önünde bulundurursak G-7 ülkeleri doğrultusundan Rus altınlarına getirilecek bir yasağın etkilerinin sınırlı olması muhtemel" diyen ING Groep Emtia Stratejileri Başkanı Warren Peterson, "Bu büyük oranda simgesel bir karar gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'yı işgalinin sonrasında Rusya'ya yapılan yaptırımlar dünyanın ikinci en büyük altın üreticisini büyük oranda Avrupa ve ABD pazarlarının dışına iterken G-7'nin alacağı karar dünyanın en büyük iki altın ticaret merkezi olan Londra ve New York'u Rus altınlarına tamamıyla kapatacak.