Altın fiyatları darmaduman etti! En son 6 ay önce olmuştu! Yatırımcılar şok oldu! Rakamları gören 'bu kadar da olmaz' dedi...

Rusya Ukrayna savaşından önce 1850 dolar civarında işlem gören altın mart ayında 2000 dolara yükseldi. Savaş bu süreçte altını değerli tuttu ve altına olan talebi yükssellti. Daha önce enflasyonist dönemlerde yüksek kalan altın için bu defa merkez bankalarının adımlarıyla ralli kesildi. Mart ayında faiz oranlarını 25 baz puan artıran Fed, Mayıs ayında 50 baz puan, Haziran ayında ise 75 baz puanlık adımlar attı. Birleşik Krallık, Kanada ve İsviçre gibi ilerlemiş ülkelerin merkez bankalarının yanı sıra çoğu gelişmekte olan ülkenin merkez bankaları faiz artışlarını güçlendirdikçe nakde dönüş arttı. Dolar göstergesi 20 senenin en yüksek oranına yükseldi. ABD tahvillerinin getirilerindeki artış da altının çekiciliğini azalttı.