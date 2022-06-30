Altın fiyatları darmaduman etti! En son 6 ay önce olmuştu! Yatırımcılar şok oldu! Rakamları gören 'bu kadar da olmaz' dedi...
Yatırımcılar şok oldu! Rakamları gören 'bu kadar da olmaz' dedi... Ons altın bugün yüzde 1 değer kaybederek 1784 dolara düştü. Bu seviye 6 ay evvel görülen en dip civar olarak kayıtlara geçmişken bugün yine yaşandı. Gram altın ise şu sıralar 977 TL civarında prosedür görüyor. Altın, jeopolitik risklerin yükselmesi ile rekor civarlara yükseldi. ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada enflasyon bilgileri son senesinin en yüksek oranına ulaştı. Öte yandan merkez bankaları da fiyat süratini dizginlemek amacıyla faiz artış kararı alıyor. Faiz getirisi bulunmayan altın ise, para politikalarınıhn kuvvetlenmesi ile baskı altında kalıyor.
Rusya Ukrayna savaşından önce 1850 dolar civarında işlem gören altın mart ayında 2000 dolara yükseldi. Savaş bu süreçte altını değerli tuttu ve altına olan talebi yükssellti. Daha önce enflasyonist dönemlerde yüksek kalan altın için bu defa merkez bankalarının adımlarıyla ralli kesildi. Mart ayında faiz oranlarını 25 baz puan artıran Fed, Mayıs ayında 50 baz puan, Haziran ayında ise 75 baz puanlık adımlar attı. Birleşik Krallık, Kanada ve İsviçre gibi ilerlemiş ülkelerin merkez bankalarının yanı sıra çoğu gelişmekte olan ülkenin merkez bankaları faiz artışlarını güçlendirdikçe nakde dönüş arttı. Dolar göstergesi 20 senenin en yüksek oranına yükseldi. ABD tahvillerinin getirilerindeki artış da altının çekiciliğini azalttı.
Yılın ilk yarısındaki kazanımlarından biri olan altın, ikinci yarıya yüzde 1 düşüşle başladı. Ocak ayında senenin en düşük düzeyi olarak test edilen 1.780 dolar, en yakın destek noktası olarak izleniyor. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın beklenenden daha şahin bir faiz başlangıcı yapması durumunda, ayın geri kalanında altın satış eğiliminin devam edeceği düşünülüyor. Altın amacıyla 1.847 dolar düzeyindeki direnç izleniyor.
ALTINDA HİNDİSTAN ŞOKU!
Dünyanın en büyük altın ithalatçılarından biri olan Hindistan altın ithalatında vergi oranını yüzde 7,5'ten yüzde 12,5'e yükselttiğini duyurdu. Altın, yatırımcıların çoğalan faiz oranlarının kıymetli metale olan ilgiyi azaltacağını değerlendirmesiyle art arda üçüncü haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Spot altın, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri artırmasıyla son çeyrekte bir senedan çok süredir yaşadığı en büyük düşüşünü kaydederek yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.
950 LİRANIN ALTINDA GRAM ALTIN BULAMAYACAKSINIZ
Altın onsta yukarıya yönlü hareket gelirse gram doğrultusunda düşüşlerin sınırlı olacağını ifade eden İslam Memiş, Temmuz ve ağustos ayında takip edeceği destek düzeyinin 950 lira olduğunu söyleyerek, "900'ün altında gram altın bulamayacaksınız iddiasına girmiştim mayıs ayında. Şimdi iddiam şu, 950 lira düzeyi altında gram altın bulamayacaksınız" dedi.