Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi veriyoruz! 1 yudumu bile şifa dağıtıyor! Hastalıkları şıp diye kesecek!

Damla sakızı reçeli her zaman sevilen bir lezzettir. Özellikle Türk mutfağının en güzel tatlarından biri olan sakız reçeli, doğru yapıldığı takdirde adeta dilinize yapışacak bir lezzete sahiptir. İster kahvaltıda ekmek üzerine sürüp, ister tatlıların içerisinde kullanarak tüketin, sakız reçeli her zaman lezzetiyle beğeni kazanacak bir tarif olmuştur. Akciğer, mide, astım, bronşit başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen, tatlı ve kahvelerde kullanılan, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında yararlanılan damla sakızı son derece faydalıdır.