Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi veriyoruz! 1 yudumu bile şifa dağıtıyor! Hastalıkları şıp diye kesecek!
1 yudumu bile şifa! Hastalıkları şıp diye kesiyor. Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi nasıl yapılır veriyoruz. Sakız reçeli tarifi, özellikle Türk mutfağına ait olduğundan dolayı, Türk lezzetlerine olan ilgi nedeniyle oldukça popülerdir. Ancak, internet üzerinde birçok sakız reçeli tarifi yer almakta ve bu tarifler arasından öne çıkabilmek oldukça zordur. Bizler, size en lezzetli sakız reçeli tarifini sunmak için buradayız. Bu tarifi uygulayarak, damak tadınıza en uygun sakız reçelini yapabileceksiniz.
28.02.2023 08:42 - Son Güncelleme: 28.02.2023 08:42
Damla sakızı reçeli her zaman sevilen bir lezzettir. Özellikle Türk mutfağının en güzel tatlarından biri olan sakız reçeli, doğru yapıldığı takdirde adeta dilinize yapışacak bir lezzete sahiptir. İster kahvaltıda ekmek üzerine sürüp, ister tatlıların içerisinde kullanarak tüketin, sakız reçeli her zaman lezzetiyle beğeni kazanacak bir tarif olmuştur. Akciğer, mide, astım, bronşit başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen, tatlı ve kahvelerde kullanılan, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında yararlanılan damla sakızı son derece faydalıdır.
MALZEMELER
1 çorba kaşığı damla sakızı
1 bardak su
1 adet yumurtanın beyazı
Yarım limon
2 su bardağı şeker