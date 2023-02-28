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Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi veriyoruz! 1 yudumu bile şifa dağıtıyor! Hastalıkları şıp diye kesecek!

1 yudumu bile şifa! Hastalıkları şıp diye kesiyor. Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi nasıl yapılır veriyoruz. Sakız reçeli tarifi, özellikle Türk mutfağına ait olduğundan dolayı, Türk lezzetlerine olan ilgi nedeniyle oldukça popülerdir. Ancak, internet üzerinde birçok sakız reçeli tarifi yer almakta ve bu tarifler arasından öne çıkabilmek oldukça zordur. Bizler, size en lezzetli sakız reçeli tarifini sunmak için buradayız. Bu tarifi uygulayarak, damak tadınıza en uygun sakız reçelini yapabileceksiniz.

28.02.2023 08:42 - Son Güncelleme: 28.02.2023 08:42
1 yudumu bile şifa! Hastalıkları şıp diye kesiyor! Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi nasıl yapılır veriyoruz!

Damla sakızı reçeli her zaman sevilen bir lezzettir. Özellikle Türk mutfağının en güzel tatlarından biri olan sakız reçeli, doğru yapıldığı takdirde adeta dilinize yapışacak bir lezzete sahiptir. İster kahvaltıda ekmek üzerine sürüp, ister tatlıların içerisinde kullanarak tüketin, sakız reçeli her zaman lezzetiyle beğeni kazanacak bir tarif olmuştur. Akciğer, mide, astım, bronşit başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen, tatlı ve kahvelerde kullanılan, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında yararlanılan damla sakızı son derece faydalıdır.

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1 yudumu bile şifa! Hastalıkları şıp diye kesiyor! Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi nasıl yapılır veriyoruz!

MALZEMELER

1 çorba kaşığı damla sakızı

1 bardak su

1 adet yumurtanın beyazı

Yarım limon

2 su bardağı şeker

1 yudumu bile şifa! Hastalıkları şıp diye kesiyor! Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi nasıl yapılır veriyoruz!

YAPILIŞI

1. Reçel tenceresinin içerisine su ve şekeri döktükten sonra kaynayana kadar karıştırın.

2. Toz şeker eridikten sonra içerisine yumurta akını ilave edin ve 10 dakika boyunca kaynamaya bırakın.

1 yudumu bile şifa! Hastalıkları şıp diye kesiyor! Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi nasıl yapılır veriyoruz!

3. Ardından bir kepçe yardımı ile yumurta beyazını şerbet içerisinden alın. Şerbet kaynamaya devam etsin.

4. Bu karışımın tam kıvamını alıp almadığını öğrenmek için soğuk su içerisine birkaç damla akıtın. Eğer su içerisinde katılaşma oluyorsa kıvamını almış demektir.

1 yudumu bile şifa! Hastalıkları şıp diye kesiyor! Altın değerinde damla sakızı reçeli tarifi nasıl yapılır veriyoruz!

5. Şerbetin içerisine limon suyunu ilave edebilirsiniz.

6. Limon suyunu ekledikten sonra bir taşım daha kaynatın ve ateşi söndürün.

7. Şerbetli karışım ılınıncaya kadar bekletin.

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