Altın çağını yaşayacak 8 meslek belli oldu! Turnayı gözünden vurdunuz! 2025 onların yılları olacak, paraya para demeyeceksiniz!
Son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yeni meslekler ortaya çıkıyor ve bu durum gençlerin gelecekte yapacakları meslekleri seçerken dikkate almaları gereken önemli bir faktör haline geliyor. Üstelik uzmanlar 2030 yılına kadar pek çok yeni mesleğin daha ortaya çıkacağını öngörüyor. Altın çağını yaşayacak 8 meslek belli oldu. İşte meslekler ve tahmini maaşları!
Geleceğin meslekleri gençlerin en çok merak ettiği konuların başında bulunuyor. Üniversiteye hazırlanan gençler gelecekte hem kolay iş bulabileceği hem de yüksek maaş alabileceği meslekleri tercih etmek istiyor. Uzmanlar 2030 yılına kadar pek çok yeni mesleğin daha ortaya çıkacağını ifade ediyor.
OYUN GELİŞTİRİCİLİĞİ
Oyun geliştiriciliği, günümüzde çok popüler olan bir meslek haline geldi. İşletmelerin ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik oyunlar geliştirmek için çalışan oyun geliştiricileri, bu alanda kendilerini geliştirdikçe 35 ila 90 bin TL arasında bir maaş alabiliyorlar.
YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ
Yapay zeka mühendisliği, gelecekte oldukça önemli bir meslek haline gelecek. Yapay zeka uygulamalarının hızla artması nedeniyle bu alanda çalışacak olan mühendisler, 60 ila 90 bin TL arasında bir maaş alabilir.
YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ
Yazılım ve uygulama geliştiricisi, günümüzün en popüler mesleklerinden biridir. Yazılım ve uygulamaların geliştirilmesi, işletmelerin iş süreçlerinin yönetimi için oldukça önemlidir.