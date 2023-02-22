Alparslan Büyük Selçuklu’daki son vedalar kadroyu A’dan Z’ye değiştirir! Pılısını pırtısını toplayan gidiyor!

Alparslan Büyük Selçuklu'daki son vedalar kadroyu A'dan Z'ye değiştirir! Pılısını pırtısını toplayıp gidiyorlar. Pazartesi günlerine damgasını vuran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi son günlerde ayrlık gelişmeleriyle gündeme geldi. Fenomen diziye son olarak 6 kilit isim veda etti. Son olarak bir ismin daha 48. bölümünde projeye veda edeceği aktarıldı. Gelen bu haber dizinin izleyicilerini son derece üzdü.