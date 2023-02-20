Almak için yapmanız gereken çok basit! 18 yaşından büyük olan herkese 21-22-23-24 Şubat'ta nakit ödeme yapılacak
Geçinme problemine maruz kalan dar gelirli vatandaşlara hazırlanan yardım paketinde ailelerin enflasyon karşısında ek gelir sağlaması amaç ediniliyor. Vatandaşların farklı ihtiyaçlarına ilaç olacak destekler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Eğitim, yakacak, fatura vb. desteklerle vatandaşlar yüksek enflasyon karşısında destekleniyor.
20.02.2023 11:30 - Son Güncelleme: 20.02.2023 11:30
İhtiyaç sahibi vatandaşlara müjdeli haber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geldi. Ekonomik problemlere ilaç olması niyetiyle hareket eden bakanlık vatandaşlara nakit destekte bulunmaya devam etme kararı aldı. 18 yaşından büyük herkes nakit ödeme desteğinden faydalanabiliyor. Üstelik almak son derece basit. Detaylara haberimizde yer verdik.
Vatandaşların farklı ihtiyaçlarına ilaç olacak destekler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Eğitim, yakacak, fatura vb. desteklerle vatandaşlar yüksek enflasyon karşısında destekleniyor.
Sosyal Yardımdan Faydalanabilmek İçin
Sosyal Yardım kampanyalarından faydalanabilmek için hanedeki kişi başı gelirin asgari ücretin 3/1'inden düşük olması isteniyor.