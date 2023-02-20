Almak için yapmanız gereken çok basit! 18 yaşından büyük olan herkese 21-22-23-24 Şubat’ta nakit ödeme yapılacak

İhtiyaç sahibi vatandaşlara müjdeli haber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geldi. Ekonomik problemlere ilaç olması niyetiyle hareket eden bakanlık vatandaşlara nakit destekte bulunmaya devam etme kararı aldı. 18 yaşından büyük herkes nakit ödeme desteğinden faydalanabiliyor. Üstelik almak son derece basit. Detaylara haberimizde yer verdik.