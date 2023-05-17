Alarm verildi! Bugün saat 10:00'da başladı! 00:00'a kadar sürecek: Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa...
Türkiye'nin hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Ancak yer yer çok bulutlu bölgeler de görülebilir. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava beklenmektedir. Hava durumu raporlarına ve yetkililerin uyarılarına dikkat ederek, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmak ve gerekli önlemleri almak herkesin sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Yağışların özellikle Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Bu nedenle ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bu bölgelerde yaşayanların güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.
Özellikle şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su baskınları, altyapıda hasarlara, yolların kullanılamaz hale gelmesine ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Sel riski olan bölgelerde yaşayanların, mümkün olduğunca evlerinin yakınında bulunan derelerin ve nehirlerin taşma riskini takip etmeleri önemlidir.