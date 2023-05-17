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Haberler Trend Alarm verildi! Bugün saat 10:00'da başladı! 00:00'a kadar sürecek: Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa...

Alarm verildi! Bugün saat 10:00'da başladı! 00:00'a kadar sürecek: Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa...

Türkiye'nin hava durumu raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Ancak yer yer çok bulutlu bölgeler de görülebilir. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava beklenmektedir. Hava durumu raporlarına ve yetkililerin uyarılarına dikkat ederek, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmak ve gerekli önlemleri almak herkesin sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

takvim.com.tr
17.05.2023 10:09 - Son Güncelleme: 17.05.2023 10:14
Alarm verildi! Bugün saat 10:00’da başladı! 00:00’a kadar sürecek: Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa...

Yağışların özellikle Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Bu nedenle ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bu bölgelerde yaşayanların güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

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Alarm verildi! Bugün saat 10:00’da başladı! 00:00’a kadar sürecek: Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa...

Özellikle şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su baskınları, altyapıda hasarlara, yolların kullanılamaz hale gelmesine ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Sel riski olan bölgelerde yaşayanların, mümkün olduğunca evlerinin yakınında bulunan derelerin ve nehirlerin taşma riskini takip etmeleri önemlidir.

Alarm verildi! Bugün saat 10:00’da başladı! 00:00’a kadar sürecek: Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa...

Yıldırım düşmelerine karşı da önlem alınmalıdır. Açık alanlarda veya ağaçların altında bulunurken yıldırım tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle yıldırım düşme ihtimali olan alanlarda gereksiz yere bulunmamak ve açık hava etkinliklerinden uzak durmak önemlidir.

Alarm verildi! Bugün saat 10:00’da başladı! 00:00’a kadar sürecek: Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa...

Hortum riskine karşı da dikkatli olunmalıdır. Hortumlar, ani bir şekilde oluşarak büyük zararlara neden olabilir. Hortum riskinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanların, hava durumu raporlarını takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir.

Alarm verildi! Bugün saat 10:00’da başladı! 00:00’a kadar sürecek: Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa...

Hava Sıcaklığı Artacak, Tedbirli Olunmalı

Bugün hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde mevsim normallerine uygun seyretmesi tahmin ediliyor.

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