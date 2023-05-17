Alarm verildi! Bugün saat 10:00’da başladı! 00:00’a kadar sürecek: Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa...

Yağışların özellikle Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Bu nedenle ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bu bölgelerde yaşayanların güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.