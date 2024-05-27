Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi

Tabii ki, lavabo tıkanıklıkları ev yaşamının sıkça karşılaşılan sorunlarından biri olabilir. Ancak endişelenmeyin, bu sorunu çözmek için pahalı kimyasal ürünlere başvurmanıza gerek yok! Evde bulunan basit malzemelerle doğal bir temizlik yöntemi uygulayarak lavabo tıkanıklığını kolayca giderebilirsiniz.
MALZEMELER
🔴 3 su bardağı karbonat
🔴 5 su bardağı tuz
🔴 Ilık sirke
🔴 Sıcak su
UYGULANIŞI
🔴 Karbonat ve tuzu iyice karıştırın.
🔴 Karışımı lavabo giderine dökün. Huni yardımıyla karışımın aşağıya gitmesini sağlayabilirsiniz.
🔴 Şimdi de ılık haldeki sirkeyi dökün.
🔴 Son olarak da sıcak suyu dökün.