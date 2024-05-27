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Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi

Lavabo tıkanıklıkları herkesin başına gelebilecek can sıkıcı durumlardan biri. Ancak pahalı kimyasal ürünler kullanmaya gerek kalmadan da bu sorunu çözebilirsiniz. İşte size evde bulunan basit malzemelerle kolayca uygulayabileceğiniz doğal bir temizlik yöntemi...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 17:44 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 17:45
Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi 1

Tabii ki, lavabo tıkanıklıkları ev yaşamının sıkça karşılaşılan sorunlarından biri olabilir. Ancak endişelenmeyin, bu sorunu çözmek için pahalı kimyasal ürünlere başvurmanıza gerek yok! Evde bulunan basit malzemelerle doğal bir temizlik yöntemi uygulayarak lavabo tıkanıklığını kolayca giderebilirsiniz.

Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi 2

MALZEMELER

🔴 3 su bardağı karbonat

🔴 5 su bardağı tuz

🔴 Ilık sirke

🔴 Sıcak su

Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi 3

UYGULANIŞI

🔴 Karbonat ve tuzu iyice karıştırın.

🔴 Karışımı lavabo giderine dökün. Huni yardımıyla karışımın aşağıya gitmesini sağlayabilirsiniz.

🔴 Şimdi de ılık haldeki sirkeyi dökün.

🔴 Son olarak da sıcak suyu dökün.

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