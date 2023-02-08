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Haberler Trend Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları merak ediliyor. Altın alanları, satanları oldukça yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2023 yılı altın yılı olacak şeklinde görüşler var. Bu anlamda altın ve para piyasaları uzmanı olan İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı.

takvim.com.tr
08.02.2023 12:48 - Son Güncelleme: 08.02.2023 12:48
Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

İslam Memiş Altın Fiyatları İçin O Ayı İşaret Etti

İslam Memiş açıklamasında piyasadaki belirsizliklerin sona ermediğini belirtti. Faiz artışlarının Mart ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

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Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden vatandaşlar için oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Faiz artışlarının Mart ayı sonuna dek devam edeceğini bildiren İslam Memiş altın almak veya satmak isteyenler için ilgi çekici açıklama yaptı. Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden kişiler için çok mühim açıklama yaptı.

Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Yatırım gerçekleştirmek isteyen kişilere ikazlarda bulunan İslam Memiş enflasyonun bütün dünya çapında tesirlerini sürmeye devam ettiğini ve bu halin yalnızca ülkemiz bağlamında geçerli olmadığını söylerken 2023 Haziran ayına dek devam edeceğini belirtti. Haziran 2023 olarak tarih veren İslam Memiş sonrasında durumun düzeleceğini belirtirken piyasanın düzeleceğini açıkladı.

Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Bir Tek Altına Para Yatırmayın!

İslam Memiş, Haziran 2023 sonrası durumların piyasada düzelme göstereceğini ve bu sürece dek vatandaşın parasını nakitte bekletmesi gerektiğini söyledi.

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