Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları
O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları merak ediliyor. Altın alanları, satanları oldukça yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2023 yılı altın yılı olacak şeklinde görüşler var. Bu anlamda altın ve para piyasaları uzmanı olan İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı.
08.02.2023 12:48 - Son Güncelleme: 08.02.2023 12:48
Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden vatandaşlar için oldukça önemli açıklamalarda bulundu.
Yatırım gerçekleştirmek isteyen kişilere ikazlarda bulunan İslam Memiş enflasyonun bütün dünya çapında tesirlerini sürmeye devam ettiğini ve bu halin yalnızca ülkemiz bağlamında geçerli olmadığını söylerken 2023 Haziran ayına dek devam edeceğini belirtti. Haziran 2023 olarak tarih veren İslam Memiş sonrasında durumun düzeleceğini belirtirken piyasanın düzeleceğini açıkladı.