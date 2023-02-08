Alacaklar, satacaklar yatırım yapacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sağ gösterip sol vuran hamle! O ay işaret edildi! İşte 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Faiz artışlarının Mart ayı sonuna dek devam edeceğini bildiren İslam Memiş altın almak veya satmak isteyenler için ilgi çekici açıklama yaptı. Parasını nakitte tutmak istemeyen ve yatırım aracı olarak altını tercih eden kişiler için çok mühim açıklama yaptı.