Akmasını engelliyor, direkt sabitliyor! 45 derece sıcakta bile dipdiri kalan makyaj tüyosu! Günde iki kere...

ÖNCE TEMİZ BİR CİLT

Yaz veya kış olması fark etmez, cilt temizliği oldukça önemlidir. Özellikle yazın günde iki kere yüzünüzü temizlemek daha ferah bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir. Yumuşak formüllü bir cilt temizleyici ile hem akşam hem de sabah yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Eğer hassas bir cilde sahipseniz misellar sulardan da yararlanabilirsiniz.