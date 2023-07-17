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Akmasını engelliyor, direkt sabitliyor! 45 derece sıcakta bile dipdiri kalan makyaj tüyosu! Günde iki kere...

Kadınlar için makyajın bozulmadan kalması bir hayli sevindirici bir durum. Ancak yaz ve kış aylarında hem soğuk hem sıcak havalar yüzdeki makyajın bozulmasına neden oluyor. Bu noktada makyak tüyoları yakından takip ediliyor. Bu haberimizde 45 derecede dahi bozulmadan kalabilen makyajın sırrına yer verdik. İşte makyajın sabit kalmasını sağlayacak püf noktalar...

17.07.2023 13:17 - Son Güncelleme: 17.07.2023 13:17
45 derece sıcakta bile dipdiri kalan makyaj tüyosu! Akmasını engelliyor, direkt sabitliyor! Günde iki kere...

Yaz aylarının kavurucu sıcakları makyajın kalıcılığını tehdit ediyor. Ancak, terlemeye ve sıcaklığa rağmen makyajınızı uzun süre bozulmadan ve akmadan korumanın sırrı bulundu. 45 derece sıcakta dahi akmayan makyaj tüyosu kadınlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Peki dipdiri kalan makyajın sırrı ne? İşte kavurucu yaz sıcaklarında makyajın dayanıklılığını sağlayan püf noktaları...

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45 derece sıcakta bile dipdiri kalan makyaj tüyosu! Akmasını engelliyor, direkt sabitliyor! Günde iki kere...

Makyajı sabit tutma tüyoları açıklandı. Öncelikle herkesi bilmesi gereken en önemli nokta makyaj öncesi cildi tertemiz yapmak.

45 derece sıcakta bile dipdiri kalan makyaj tüyosu! Akmasını engelliyor, direkt sabitliyor! Günde iki kere...

ÖNCE TEMİZ BİR CİLT

Yaz veya kış olması fark etmez, cilt temizliği oldukça önemlidir. Özellikle yazın günde iki kere yüzünüzü temizlemek daha ferah bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir. Yumuşak formüllü bir cilt temizleyici ile hem akşam hem de sabah yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Eğer hassas bir cilde sahipseniz misellar sulardan da yararlanabilirsiniz.

45 derece sıcakta bile dipdiri kalan makyaj tüyosu! Akmasını engelliyor, direkt sabitliyor! Günde iki kere...

ANTİALERJENİK ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Antialerjenik ürünler tercih etmek aslında pek çoğumuzun gözden kaçırdığı bir detay. Antialerjenik ürünü tespit etmek için, ürünü satın alırken bir miktarını bileğinize sürün ve bir süre bekleyerek vücudunuza alerjik bir etkisi olup olmadığını test edin.

45 derece sıcakta bile dipdiri kalan makyaj tüyosu! Akmasını engelliyor, direkt sabitliyor! Günde iki kere...

Alerjiniz olan bir ürünü yoğun güneş ışınları altında kullandığınızda hiç de istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

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