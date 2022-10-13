Akaryakıta DEV indirim! ⛽ Mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! BRENT petrol çakıldı! İstanbul, Ankara, İzmir... Bu gece yarısı...

Motorin fiyatlarına bir haftada gelen 4 zammın ardından bu sefer indirim yolda. Toplamda gelen 5 lira 40 kuruşluk zammın ardından sektör kaynaklarına göre motorine 1 lira 13 kuruş indirim bekleniyor. İşte 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları...