Akaryakıta DEV indirim! BRENT petrol çakıldı! ⛽ Mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir... Bu gece yarısı...
Son olarak motorine bir haftada gelen 4.01 liralık zammın ardından motorine son olarak 1 lira 39 kuruş zam geldi. Bir hafta içerisinde toplamda gelen 5 lira 40 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorin fiyatlarına indirim geliyor.
13.10.2022 13:10 - Son Güncelleme: 13.10.2022 13:14
Motorin fiyatlarına bir haftada gelen 4 zammın ardından bu sefer indirim yolda. Toplamda gelen 5 lira 40 kuruşluk zammın ardından sektör kaynaklarına göre motorine 1 lira 13 kuruş indirim bekleniyor. İşte 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye motorin fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla (13 Ekim) 2 lira 13 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim olması halinde motorin fiyatlarının İstanbul Anadolu yakasında 27.41; Avrupa yakasında 27,35 TL; Ankara'da 27,48; İzmir'de ise 27 lira 55 TL olacak.