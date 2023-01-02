RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İL İL ADAY LİSTESİ 2023 | 1. 2. 3. BÖLGE NETLEŞTİ! AK Parti 81 il milletvekili adayları: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana...

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İL İL ADAY LİSTESİ 2023 | 1. 2. 3. BÖLGE NETLEŞTİ! AK Parti 81 il milletvekili adayları: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana...

Son dakika haberine göre AK Parti'nin il il milletvekili aday listesi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimlere hazırlanan AK Parti'de artık belli olan ve son şeklini il il eğilimleri, alanında öne çıkan isimleri ve kanaat önderlerini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat verdiği milletvekili aday listesi açıklandı. İşte Ak Parti milletvekili il il aday listesi 2023! 1. 2. 3. BÖLGE: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Hatay,Elazığ, Malatya, Ordu...

10.04.2023 10:08 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:31
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İL İL ADAY LİSTESİ 2023 | 1. 2. 3. BÖLGE NETLEŞTİ! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana...

Son dakika... Ak Parti'nin aday listesi netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 600 adayı belirledi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanan Ak Parti'nin il il milletvekili aday listesi şöyle...

GALERİ DEVAM EDİYOR
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İL İL ADAY LİSTESİ 2023 | 1. 2. 3. BÖLGE NETLEŞTİ! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana...

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İL İL ADAY LİSTESİ 2023

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra: Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İL İL ADAY LİSTESİ 2023 | 1. 2. 3. BÖLGE NETLEŞTİ! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana...

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar

Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında)

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İL İL ADAY LİSTESİ 2023 | 1. 2. 3. BÖLGE NETLEŞTİ! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana...

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İL İL ADAY LİSTESİ 2023 | 1. 2. 3. BÖLGE NETLEŞTİ! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana...

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

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